Tranh cãi phí gửi ô tô 160.000 đồng ở chung cư, tài xế và khách bị hành hung

(VTC News) -

Ngày 15/6, Công an phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội điều tra vụ xô xát, cố ý gây thương tích xảy ra tại chung cư New Horizon (87 Lĩnh Nam).

Theo trình báo của anh T.M.H. (42 tuổi, ở Cầu Giấy, Hà Nội), tối 14/6, anh cùng vợ và 2 con đến nhà một người quen ở chung cư nêu trên. Tài xế N.M.D. lái ô tô chở gia đình anh H. và gửi xe ở hầm chung cư.

Nạn nhân tố bị hành hung gây nhiều thương tích trên cơ thể.

Đến khi ra về, anh D. được báo phí gửi ô tô là 160.000 đồng. Thấy không thỏa đáng, tài xế đề nghị lấy biên lai và mâu thuẫn xuất phát từ thời điểm này. Tài xế và anh H. có lời qua tiếng lại với một số người được cho là nhân viên bảo vệ hầm chung cư.

Quá trình này, anh H. dùng điện thoại quay lại và bị một người mặc áo đen đá vỡ điện thoại iPhone 14 Promax. Ngay sau đó, người mặc áo đen này tiếp tục hành hung, dùng hung khí tấn công anh H. và tài xế D..

Vụ việc chỉ dừng lại khi anh H. chạy ra ngoài khu vực nội khu chung cư, hô hoán người dân.

Rạng sáng 15/6, anh H. ra Công an phường Vĩnh Tuy trình báo vụ việc, đề nghị được đưa đi giám định thương tích.

Theo nạn nhân, anh bị gãy bàn tay phải, còn tài xế D. bị chém rách trán. Ngoài ra, cả 2 người còn nhiều thương tích phần mềm khác trên cơ thể.