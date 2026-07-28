Chủ tịch FIFA bị điều tra tại Mỹ

Theo The Guardian, giới chức Mỹ mở cuộc điều tra và yêu cầu FIFA cung cấp nhiều tài liệu, bao gồm hồ sơ, thư từ, các khoản thanh toán, quà tặng, lợi ích cũng như nhật ký ra vào văn phòng của ông Infantino trong những giai đoạn liên quan.

Phía Mỹ cũng tập trung xem xét chính sách phân phối vé của World Cup 2026, đặc biệt là việc FIFA áp dụng mô hình “dynamic pricing” (định giá linh hoạt). Đây là cơ chế điều chỉnh giá vé theo nhu cầu thị trường, khiến giá bán nhiều trận đấu tăng mạnh so với mức khởi điểm và vấp phải không ít phản ứng từ người hâm mộ.

Ông Infantino gặp rắc rối.

Tại World Cup 2026, chính sách trên tạo nên nhiều tranh cãi khi giá vé ở một số trận đấu được cho là tăng lên rất cao, khiến nhiều CĐV gặp khó khăn trong việc tiếp cận ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Cuộc điều tra được cho là sẽ làm rõ quá trình xây dựng và triển khai chính sách bán vé, cũng như các quyết định liên quan đến hoạt động thương mại của FIFA trước thềm World Cup 2026. Đến thời điểm hiện tại, FIFA và Chủ tịch Gianni Infantino chưa đưa ra bình luận.

World Cup 2026 sẽ diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico với quy mô mở rộng lên 48 đội tuyển, trở thành kỳ World Cup lớn nhất lịch sử. Tuy nhiên, bên cạnh những kỳ vọng về chuyên môn, giải đấu cũng đối mặt với nhiều tranh cãi liên quan đến công tác tổ chức.