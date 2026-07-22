World Cup 2026 lãi chưa từng có, Chủ tịch FIFA vẫn bị chỉ trích

(VTC News) -

Chủ tịch LaLiga Javier Tebas cảnh báo rằng việc mở rộng World Cup lên 64 đội sẽ là một bước tiếp theo trong quá trình "phá hủy ngành công nghiệp bóng đá" dưới thời Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ông cũng kêu gọi người đứng đầu FIFA từ chức.

Ông Tebas, 63 tuổi, từ lâu đã thường xuyên chỉ trích Infantino và tiếp tục công kích vị chủ tịch FIFA sau khi World Cup 2026 khép lại.

Chủ tịch LaLiga Javier Tebas đã cực lực chỉ trích chủ tịch FIFA, Gianni Infantino - Ảnh: Reuters

Tây Ban Nha sẽ đồng đăng cai kỳ World Cup tiếp theo sau 4 năm nữa cùng Bồ Đào Nha và Morocco. Gần đây đã xuất hiện những đề xuất nâng số đội tham dự từ 48 lên 64. "Tăng số lượng đội tuyển quốc gia là điều hoàn toàn vô nghĩa”, ông Tebas nói trong cuộc phỏng vấn với nhật báo thể thao Italy La Gazzetta dello Sport.

Vị chủ tịch giải đấu hàng đầu Tây Ban Nha tuyên bố: "Ngành công nghiệp bóng đá không chỉ có World Cup, dù đó là sự kiện quan trọng nhất. Nhưng không phải mọi thứ đều có thể xoay quanh World Cup. Chính các giải đấu quốc nội mới là nền tảng duy trì môn thể thao này. Họ đang hủy hoại ngành công nghiệp bóng đá, ngành tạo ra hàng chục nghìn việc làm, chỉ để phục vụ một sự kiện kéo dài 40 ngày mà chỉ một số ít cầu thủ được tham dự”.

“Chúng ta cần ít đội tuyển quốc gia hơn và bảo vệ bóng đá quốc nội nhiều hơn, ở mọi cấp độ. Họ không nhận ra điều đó và đưa ra những quyết định vô trách nhiệm”, ông Tebas khẳng định.

World Cup 2026 tại Bắc Mỹ là kỳ đầu tiên có 48 đội tham dự. Trước đó, giải đấu duy trì thể thức 32 đội kể từ khi được mở rộng từ 24 lên 32 đội vào năm 1998.

Trong 6 tuần diễn ra giải đấu tại Mỹ, Canada và Mexico, FIFA và Chủ tịch Infantino cũng hứng chịu nhiều chỉ trích liên quan đến công tác tổ chức. Các vấn đề gây tranh cãi bao gồm việc áp dụng bắt buộc các khoảng nghỉ để cầu thủ bổ sung nước do thời tiết nóng, những rắc rối về thị thực đối với người hâm mộ đến Mỹ theo dõi giải đấu, cũng như vụ việc liên quan đến tiền đạo Folarin Balogun, người đã được FIFA xóa thẻ đỏ sau chiến thắng của đội tuyển Mỹ trước Bosnia-Herzegovina ở vòng 1/16 của World Cup 2026.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đối mặt hàng loạt chỉ trích vì việc cầu thủ Mỹ, Folarin Balogun được "xóa thẻ" ở World Cup 2026 - Ảnh: Reuters

Bất chấp những tranh cãi đó, Infantino, 56 tuổi, vẫn được dự đoán sẽ tái đắc cử nhiệm kỳ thứ tư tại Đại hội FIFA vào tháng 3 tới. Tuy nhiên, Tebas cho rằng ông Infantino nên rời cương vị hiện tại: "Theo quan điểm của tôi thì đúng, ông ấy nên từ chức. Tôi nghĩ thời của ông ấy đã qua”.

"Nhưng ông ấy nhận được sự hậu thuẫn của cả hệ thống, của các liên đoàn thành viên, nên cũng chẳng còn gì để nói. Không có ứng viên đối lập nào, vì chẳng ai muốn ra tranh cử để rồi thất bại. Đó là một hệ thống, và là một hệ thống đã mục ruỗng ngay từ gốc rễ”, chủ tịch La Liga nói tiếp.

“Trong những ngày ở Mỹ, tôi đã nghe rất nhiều người phản đối Infantino, không đồng tình với cách ông ấy điều hành. Họ nói như vậy, nhưng rồi cuối cùng chẳng làm gì cả”, ông Tebas nói thêm.

Vị chủ tịch La Liga bình luận rằng việc cầu thủ Balogun được xóa án treo giò ở World Cup 2026 và ra sân ở trận gặp Bỉ là điều nghiêm trọng, đủ sức khiến Infantino mất ghế chủ tịch FIFA: “Tôi không biết liệu sự im lặng hay sự đồng lõa mới tệ hơn, bởi những người im lặng hoàn toàn nhận thức được những tổn hại mà bóng đá đang phải gánh chịu. Việc lật ngược án treo giò của cầu thủ người Mỹ [Balogun] là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Họ đã gặp may vì Bỉ loại Mỹ [ở vòng 1/8], bởi nếu không, vụ việc này có thể đã trở thành một bê bối đủ sức khiến ông Infantino phải mất ghế”.

Ông Tebas cũng chỉ trích các thay đổi ở World Cup 2026, bao gồm khoảng nghỉ để cầu thủ tiếp nước: “Vì ĐT Bỉ giành chiến thắng nên họ đã có thể chôn vùi vụ việc. Nhưng đó mới chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. FIFA giải quyết mọi việc theo ý họ, vì mục đích của họ và vì lợi ích của họ, chứ chắc chắn không phải vì bóng đá. Nếu họ cần thời gian nghỉ giữa hiệp kéo dài 27 phút thì họ cứ làm vậy. Những khoảng nghỉ để cầu thủ uống nước chỉ là cái cớ”.

Chủ tịch La Liga cho rằng khoảng nghỉ tiếp nước ở World Cup 2026 thực chất là dành cho quảng cáo: “Chúng tôi cũng áp dụng các khoảng nghỉ uống nước ở LaLiga, nhưng chỉ khi thời tiết thực sự nắng nóng. Trong khi đó, các sân vận động ở Dallas, Los Angeles và Atlanta đều có hệ thống điều hòa không khí, tôi thậm chí còn phải mặc thêm áo khoác khi ngồi trên khán đài. Đó chỉ là cái cớ, thực chất là khoảng nghỉ dành cho quảng cáo”.