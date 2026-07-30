Toàn cảnh cầu Ngọc Hồi gần 12.000 tỷ đồng vượt sông Hồng sau 11 tháng thi công

Tại cả hai đầu cầu thuộc Hà Nội và Hưng Yên, hàng trăm công nhân cùng nhiều thiết bị chuyên dụng được huy động làm việc liên tục. Trước đó, những phiến dầm cầu cạn đầu tiên ở phía Hưng Yên đã được lắp đặt, góp phần thúc đẩy tiến độ toàn tuyến.