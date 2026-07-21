FIFA tạo ngoại lệ 100 năm, Argentina không phải đá vòng loại World Cup 2030

(VTC News) -

World Cup 2030 có 6 đội tuyển không cần thi đấu vòng loại. Đó là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Morocco, Uruguay, Argentina và Paraguay.

Đây là kỳ World Cup đặc biệt đánh dấu kỷ niệm giải đấu 100 năm tuổi. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) quyết định trao quyền đăng cai cho Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Morocco. Theo thông lệ, 3 đội tuyển chủ nhà đương nhiên được đặc cách tham dự vòng chung kết.

Tuy nhiên, ngoài 3 quốc gia kể trên, Argentina, Uruguay và Paraguay cũng được trao quyền tổ chức 1 trận đấu. Uruguay là chủ nhà và vô địch World Cup đầu tiên. Paraguay là nơi đặt trụ sở Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL). Argentina là đội tuyển Nam Mỹ vô địch gần nhất và góp mặt trong trận chung kết đầu tiên của giải. Do đó, cả Argentina, Uruguay và Paraguay đều được đặc cách tham dự World Cup 2030 mà không cần thi đấu vòng loại.

Tây Ban Nha không cần phải đá vòng loại World Cup 2030. (Ảnh: AP)

Trận khai mạc sẽ được tổ chức trên sân Estadio Monumental tại Buenos Aires (Argentina), sân vận động có sức chứa khoảng 100.000 chỗ ngồi. Bên cạnh đó, Estadio Osvaldo Domínguez Dibb, sân vận động mới được xây dựng tại Paraguay, cùng một sân vận động ở Montevideo (Uruguay) cũng sẽ tổ chức các trận đấu mở màn.

Sau ba trận đấu đầu tiên, World Cup sẽ chuyển sang khu vực Bắc bán cầu, với các trận còn lại được tổ chức tại 18 sân vận động thuộc Tây Ban Nha, Morocco và Bồ Đào Nha.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Chủ tịch Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino tiếp tục bày tỏ mong muốn mở rộng World Cup 2030 lên 64 đội, sau khi đánh giá cao thành công của kỳ World Cup 2026 với 48 đội tham dự.

"Đó đều là những vấn đề chúng tôi sẽ xem xét sau World Cup. Khi tổ chức World Cup, điều quan trọng là giải đấu phải dành cho toàn thế giới, chứ không chỉ châu Âu hay Nam Mỹ. Mọi quốc gia đều cần có quyền mơ ước được góp mặt tại World Cup.

Chúng ta có thể thấy chất lượng của các đội tuyển trên toàn thế giới ngày càng cao. Nếu các quốc gia nhỏ không có cơ hội tham dự World Cup, họ sẽ thiếu động lực để tiếp tục phát triển", Chủ tịch Infantino nói với Blue Sport.

Đáng chú ý, đội hình của hai quốc gia chủ nhà Argentina và Bồ Đào Nha nhiều khả năng sẽ không còn sự góp mặt của hai huyền thoại Lionel Messi và Cristiano Ronaldo.