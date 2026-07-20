Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 được thưởng bao nhiêu tiền?

(VTC News) -

Ngày 20/7, Tây Ban Nha khép lại hành trình ấn tượng tại World Cup 2026 bằng chiến thắng 1-0 trước Argentina sau hiệp phụ trong trận chung kết diễn ra trên sân MetLife (bang New Jersey, Mỹ). Không chỉ nâng cao chiếc cúp vô địch, Lamine Yamal cùng các đồng đội còn nhận về khoản thưởng trị giá 51 triệu USD (khoảng 1.341 tỷ đồng).

Đáng chú ý, số tiền này cao hơn đáng kể so với 42 triệu USD mà Liên đoàn bóng đá Argentina nhận được sau khi vô địch World Cup 2022 tại Qatar. Tổng quỹ tiền thưởng của World Cup 2022 với 32 đội tham dự là 440 triệu USD, chỉ bằng khoảng một nửa so với kỳ World Cup mở rộng năm 2026.

Lamine Yamal cùng các đồng đội nhận về khoản thưởng trị giá 51 triệu USD (khoảng 1.341 tỷ đồng). (Ảnh: AP)

Không chỉ Tây Ban Nha nhận được khoản tiền thưởng lớn. Argentina, đội về nhì, sẽ nhận 34 triệu USD. Đội tuyển Anh nhận 30 triệu USD sau khi giành chiến thắng ở trận tranh hạng ba, trong khi Pháp thu về 28 triệu USD với vị trí thứ tư.

Bốn đội góp mặt ở vòng tứ kết sẽ nhận 20 triệu USD mỗi đội. Các đội dừng bước tại vòng 1/8 được thưởng 16 triệu USD. Các đội bị loại ngay ở vòng đầu tiên của giai đoạn knock-out sẽ nhận 12 triệu USD, còn những đội không thể vượt qua vòng bảng sẽ được nhận 10 triệu USD.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố cơ cấu tiền thưởng của World Cup từ tháng 12 năm ngoái. Khoản tiền này sẽ được chia cho các cầu thủ và ban huấn luyện. Theo The Athletic, một phần cũng có thể được sử dụng để đầu tư cho sự phát triển của bóng đá Tây Ban Nha.

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FIFA đã mở rộng quỹ tiền thưởng của World Cup 2026, thiết lập kỷ lục với 871 triệu USD được phân bổ cho 48 đội tuyển tham dự giải đấu. Con số này bao gồm hơn 100 triệu USD được bổ sung vào tháng 4 sau khi một số liên đoàn bóng đá châu Âu vận động FIFA hỗ trợ thêm để bù đắp chi phí phát sinh tại giải đấu được tổ chức ở ba quốc gia, khiến các đội phải tốn nhiều tiền cho việc di chuyển và lưu trú.

FIFA chi tiền cho 48 liên đoàn bóng đá quốc gia theo hai hạng mục: tiền thưởng dựa trên thành tích tại giải và khoản hỗ trợ dành cho công tác tập huấn, chuẩn bị trước giải.

Mỗi đội tuyển đều nhận ít nhất 12,5 triệu USD khi tham dự World Cup, trong đó có 10 triệu USD tiền thưởng dành cho việc giành vé dự giải và thi đấu ở vòng bảng. Ngoài ra, mỗi đội còn được cấp thêm 2,5 triệu USD để trang trải chi phí tập huấn và chuẩn bị trước giải.