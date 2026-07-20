Đồng đội Messi cay cú đánh đối thủ, hết trận vẫn nhận thẻ đỏ

(VTC News) -

Leandro Paredes trở thành một trong số ít cầu thủ phải nhận thẻ đỏ ở chung kết World Cup dù trận đấu đã kết thúc. Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tiền vệ Argentina lao vào vụ tranh cãi giữa cầu thủ hai đội và có hành động xô đẩy Eric Garcia, Gavi. Trọng tài sau đó rút thẻ đỏ với cầu thủ đang khoác áo Boca Juniors.

Sự việc bắt đầu khi một cầu thủ Argentina có lời qua tiếng lại với Eric Garcia bên phía Tây Ban Nha. Paredes đứng cách đó khá xa nhưng lập tức lao tới và đẩy ngã hậu vệ đối phương, trong khi các cầu thủ khác cũng tham gia tranh cãi.

Hình ảnh trên sóng truyền hình cho thấy Paredes còn tác động vào vùng mặt của Gavi. Với sự tham gia của Thiago Almada, tiền vệ Barcelona bị đẩy ngã xuống sân.

Leandro Paredes tấn công cầu thủ Tây Ban Nha. (Ảnh: Reuters)

Cách đó chưa tới 5 m, Dani Olmo vẫn quỳ xuống ôm Nico Williams ăn mừng chức vô địch, trong khi vụ xô xát xảy ra giữa cầu thủ hai đội. Paredes sau đó phải nhận thẻ đỏ từ trọng tài dù trận đấu đã kết thúc.

Tờ Marca của Tây Ban Nha bình luận rằng "Paredes đã được thêm vào danh sách một trong những cầu thủ bị ghét nhất".

Paredes cũng có nhiều tình huống va chạm kể từ khi được tung vào sân. Anh phải nhận thẻ vàng chỉ ít phút sau khi vào sân vì hành động xô đẩy Dani Olmo.

Cuối thời gian bù giờ hiệp hai, Paredes tiếp tục phạm lỗi ngay trước vòng cấm. Trọng tài không rút thêm thẻ đối với tiền vệ Argentina ở tình huống này.

Đây là trận đấu mà một số cầu thủ Argentina không kiểm soát tốt cảm xúc. Enzo Fernandez nhận thẻ vàng đầu tiên vì lỗi phản ứng với trọng tài. Tiền vệ này sau đó nhận thẻ vàng thứ hai vì pha phạm lỗi không cần thiết với Pau Cubarsi khi thời gian thi đấu chính thức sắp kết thúc.

Argentina còn gặp khó khăn về nhân sự do chấn thương. Lisandro Martinez phải rời sân ở cuối hiệp một. Sang hiệp hai, Cristian Romero cũng không thể tiếp tục thi đấu vì lý do tương tự.

Đến hiệp phụ thứ hai, Nicolas Tagliafico gặp chấn thương nhưng vẫn phải ở lại trên sân do Argentina đang chơi thiếu người và đã sử dụng hết quyền thay cầu thủ.