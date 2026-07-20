Messi bình thản sau thất bại, nhìn lên khán đài bỗng rơi nước mắt

Lionel Messi tháo giày, ngồi xuống sân với vẻ mặt bình thản sau trận thua Tây Ban Nha ở chung kết World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)
Messi và đồng đội trải qua trận đấu bất lực trước Tây Ban Nha mạnh hơn về mọi mặt. (Ảnh: Reuters)
Argentina thua 0-1 trong trận đấu mà họ không tung ra được cú sút nào trong 116 phút thi đấu. (Ảnh: Reuters)
Phải đến hiệp phụ thứ hai, Messi mới có pha dứt điểm đầu tiên: Cú sút trúng vào người Mikel Merino. (Ảnh: Reuters)
Messi không phản ứng gì khi Tây Ban Nha ghi bàn mở tỷ số. Thời điểm đó, Argentina chỉ còn thi đấu với 10 người do Enzo Fernandez nhận thẻ đỏ. (Ảnh: Reuters)
Messi thậm chí còn khẽ cười khi anh và đồng đội không thể chống đỡ được thêm trước sức tấn công của đối thủ. (Ảnh: Reuters)
Ferran Torres là cầu thủ ghi bàn duy nhất của trận chung kết. (Ảnh: Reuters)
Messi lần đầu làm đối thủ của Lamine Yamal - cậu bé 5 tuổi mà siêu sao người Argentina từng bế cách đây 19 năm. (Ảnh: Reuters)
Messi không khóc sau khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu. (Ảnh: Reuters)
Anh ngồi xuống lặng im bên cạnh đồng đội. (Ảnh: Reuters)
Messi không nói gì trong một lúc lâu. (Ảnh: Reuters)
Đây là trận đấu cuối cùng của Messi ở World Cup. Anh từng tuyên bố sẽ không dự giải đấu tiếp theo. (Ảnh: Reuters)
Messi từng vô địch World Cup năm 2022 và có 2 lần về nhì năm 2014, 2026 - đều là những trận thua trong hiệp phụ. (Ảnh: Reuters)
Tổng thống Mỹ Donald Trump trao huy chương cho Messi và các cầu thủ Argentina. (Ảnh: Reuters)
Messi ban đầu không khóc, nhưng anh không kìm nén được sự xúc động khi nhìn lên khán đài. (Ảnh: Reuters)
Các cổ động viên Argentina gọi tên Messi và hát cổ vũ đội nhà sau trận thua. (Ảnh: Reuters)
Hình ảnh cận cảnh trên truyền hình ghi lại giọt nước mắt lăn trên má Messi. (Ảnh: Reuters)