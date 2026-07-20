Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026: Ferran Torres tái hiện ký ức buồn cho Messi

(VTC News) -

Ferran Torres ghi bàn duy nhất ở phút 106, giúp Tây Ban Nha đánh bại Argentina 1-0 sau hiệp phụ và vô địch World Cup 2026. Khoảnh khắc của tiền đạo Barcelona gợi lại ký ức đau đớn với Lionel Messi. 12 năm trước, Mario Gotze cũng vào sân từ ghế dự bị rồi ghi bàn trong hiệp phụ, khiến Argentina thua Đức với cùng tỷ số.

Torres là cầu thủ dự bị thứ hai trong lịch sử ghi bàn quyết định chức vô địch World Cup. Người đầu tiên chính là Gotze, tác giả pha lập công ở phút 113 trong trận chung kết năm 2014 tại Brazil.

Ferran Torres ghi bàn giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Cả hai trận đều không có bàn thắng trong 90 phút. Argentina đối đầu với đội bóng châu Âu có đội hình đồng đều và khả năng kiểm soát thế trận ở đẳng cấp hàng đầu thế giới. Cuối cùng, Lionel Messi và đồng đội bị đánh bại bởi một tiền đạo vào sân thay người ghi bàn trong hiệp phụ thứ hai.

Thất bại tại New Jersey đưa Argentina vào một nhóm thống kê không mong muốn. Đội bóng Nam Mỹ có lần thứ tư về nhì World Cup, sau các năm 1930, 1990 và 2014, cân bằng kỷ lục của Đức.

Messi trở thành cầu thủ thứ hai trong lịch sử góp mặt ở ba trận chung kết World Cup nam, sau Cafu của Brazil. Tuy nhiên, ở tuổi 39 năm 25 ngày, anh không thể khép lại kỳ World Cup có thể là cuối cùng bằng chức vô địch thứ hai liên tiếp.

Ferran Torres là ai?

Ferran Torres Garcia sinh ngày 29/2/2000 tại Foios, Tây Ban Nha. Anh gia nhập học viện Valencia từ năm 6 tuổi, ra mắt đội một năm 2017 và từng trở thành cầu thủ đầu tiên sinh trong thập niên 2000 thi đấu tại La Liga.

Torres chuyển sang Manchester City năm 2020, giành chức vô địch Ngoại hạng Anh và Cúp Liên đoàn trong mùa giải đầu tiên. Tháng 1/2022, anh trở lại Tây Ban Nha khoác áo Barcelona và hiện mang áo số 7 của đội bóng xứ Catalonia.

Tiền đạo 26 tuổi có thể chơi ở cả hai cánh lẫn vị trí trung phong. Tốc độ, khả năng di chuyển không bóng và dứt điểm giúp Torres thường xuyên được sử dụng như một phương án tạo đột biến từ ghế dự bị.

Torres tái hiện ký ức buồn cho Messi. (Ảnh: Reuters)

Anh ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha vào tháng 9/2020 và ghi bàn quốc tế đầu tiên chỉ ba ngày sau đó. Torres từng lập hat-trick trong chiến thắng 6-0 trước Đức, dự EURO 2020, World Cup 2022 và cùng La Roja vô địch EURO 2024.

Với pha lập công ở trận chung kết World Cup 2026, Torres có 25 bàn thắng sau 65 trận khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha và ghi 24 bàn. Anh cùng Andres Iniesta trở thành hai cầu thủ ghi bàn đưa Tây Ban Nha đến chức vô địch World Cup (2010 và 2026). Điều trùng hợp thú vị là cả 2 bàn thắng đều được ghi trong hiệp phụ.

Ferran Torres giúp Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026

Tây Ban Nha xứng đáng giành chức vô địch sau trận đấu áp đảo về thế trận. Đội bóng của huấn luyện viên Luis de la Fuente tung ra 20 cú sút, trong khi Argentina chỉ có hai lần dứt điểm.

Đội bóng Nam Mỹ trở thành tập thể đầu tiên trong lịch sử World Cup không thực hiện được cú sút nào trong 90 phút của một trận chung kết. Messi chỉ có lần dứt điểm đầu tiên ở phút 117, khi cú vô-lê của anh đập trúng Mikel Merino.

Tây Ban Nha hoàn thành 235 đường chuyền ở một phần ba cuối sân, gấp năm lần con số 47 của Argentina. Chỉ số kiểm soát lãnh thổ của La Roja đạt 83,3%. Argentina gần như chỉ phòng ngự, phạm 25 lỗi và kết thúc 90 phút với 10 người sau thẻ đỏ của Enzo Fernandez.

Emiliano Martinez thực hiện 11 pha cứu thua, kỷ lục của một thủ môn trong trận chung kết World Cup kể từ khi Opta bắt đầu thống kê năm 1966. Tuy nhiên, anh không thể ngăn cú sút của Torres.

Tây Ban Nha vô địch với thành tích phòng ngự đặc biệt. Họ chỉ thủng lưới một lần trong tám trận, ít nhất đối với một nhà vô địch World Cup, đồng thời nối dài chuỗi bất bại lên 38 trận - kỷ lục của một đội tuyển châu Âu.

La Roja cũng trở thành đội tuyển nam thứ tư đồng thời nắm giữ chức vô địch châu Âu và thế giới, sau Tây Đức, Pháp và chính thế hệ vàng Tây Ban Nha giai đoạn 2008-2012.

Ngoài cúp vàng, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha nhận 51 triệu USD tiền thưởng cho chức vô địch. Argentina nhận 34 triệu USD với vị trí á quân, trong tổng nguồn tài chính 871 triệu USD được FIFA phân bổ cho 48 đội tham dự giải.

Mười hai năm sau Gotze, Argentina và Messi lại bị đánh bại bởi một “siêu dự bị” trong hiệp phụ thứ hai. Chỉ khác lần này, người tái hiện ký ức buồn ấy là Torres - cầu thủ Barcelona từng có nhiều năm thi đấu bên cạnh và kế thừa chính những di sản mà Messi để lại tại Camp Nou.