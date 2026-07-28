Từ chối dự FIFA ASEAN Cup 2026, Trung Quốc tự tổ chức giải giao hữu

(VTC News) -

Truyền thông Trung Quốc cho biết đội tuyển quốc gia nước này sẽ không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026 như dự kiến ban đầu. Thay vào đó, liên đoàn bóng đá nước này tổ chức giải giao hữu chất lượng cao cho đội nhà với các đối thủ gồm Uzbekistan, CHDCND Triều Tiên, Tajikistan và Palestine. Đây được xem là màn “thử lửa” quan trọng của bóng đá Trung Quốc trước thềm Asian Cup 2027.

Theo kế hoạch ban đầu, Trung Quốc được xem là một đội khách mời chất lượng nằm ở nhóm một gồm Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines, Malaysia, Singapore và Ấn Độ. Nhóm hai gồm các đối thủ yếu hơn như Campuchia, Lào, Brunei, Timor Leste, Myanmar và Hong Kong (Trung Quốc).

Trung Quốc không tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Mỗi hạng đấu được chia làm 2 bảng, đá vòng tròn một lượt. Đội đứng đầu mỗi bảng vào chung kết tranh chức vô địch, hai đội nhì bảng sẽ đá trận tranh hạng 3.

Khác với ASEAN Cup truyền thống do AFF tổ chức, FIFA ASEAN Cup 2026 được FIFA công nhận là giải chính thức và có tính điểm FIFA. Giải dự kiến diễn ra từ ngày 21/9 đến ngày 6/10/2026. Giải đấu không có loạt bán kết nhằm tiết kiệm thời gian thi đấu tối đa cho các đội tuyển.

Với việc Trung Quốc rút lui khỏi giải, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) phải gấp rút tìm một khách mời khác thay thế. Chắc chắn đội bóng này sẽ phải có chất lượng tương đương hoặc nhỉnh hơn Trung Quốc để đảm bảo tính hấp dẫn, chất lượng trong lần đầu tiên FIFA ASEAN Cup 2026 được tổ chức.

Về phía Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA), họ chưa phát đi thông báo chính thức và giải thích lý do rút lui khỏi giải. Nhưng báo chí nước này cho rằng chất lượng đối thủ của FIFA ASEAN Cup 2026 khiến CFA lo ngại. Họ cho rằng các đội tuyển Đông Nam Á không thể giúp Trung Quốc cải thiện chuyên môn và chuẩn bị tốt cho giải châu Á.

Cũng bởi lý do này, Trung Quốc luôn sẵn sàng chi đậm nếu có đối thủ đủ chất lượng đá giao hữu. World Cup 2030 nhiều khả năng sẽ nâng lên 64 đội tham dự do trùng vào dịp kỉ niệm 100 năm thành lập giải đấu. Trung Quốc rất muốn có vé dự World Cup - nơi họ chưa thể trở lại kể từ lần tham gia gần nhất vào năm 2002.