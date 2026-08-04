Cuộc thi clip lan tỏa giá trị nửa thế kỷ đồng hành cùng TP.HCM của ngành điện

(VTC News) -

EVNHCMC cùng Báo Điện tử Tuổi Trẻ đã khép lại một trong những hoạt động ý nghĩa nhất trong chuỗi sự kiện chào mừng cột mốc lịch sử của doanh nghiệp: Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi video clip “50 năm Điện lực TP.HCM – Kiến tạo tương lai”.

Không chỉ là một cuộc thi sáng tạo nội dung, sân chơi đã trở thành diễn đàn để hàng trăm tác giả kể lại câu chuyện về hành trình nửa thế kỷ của ngành điện Thành phố bằng những góc nhìn gần gũi, chân thực và giàu cảm xúc. Qua đó, những giá trị cốt lõi của EVNHCMC – tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và khát vọng đổi mới – tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ đến cộng đồng.

Sau hơn một tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hơn 100 video clip dự thi từ cán bộ, công nhân viên ngành điện, đoàn viên thanh niên và đông đảo người dân. Từ đó, 40 tác phẩm tiêu biểu được tuyển chọn để giới thiệu trên các nền tảng số của Báo Điện tử Tuổi Trẻ và EVNHCMC, góp phần tạo sức lan tỏa rộng rãi về hình ảnh ngành điện Thành phố.

Các tác giả đạt giải cuộc thi video clip “50 năm Điện lực TP.HCM – Kiến tạo tương lai”.

Điểm đáng chú ý là cuộc thi không chỉ thu hút người trong ngành mà còn mở rộng đến mọi công dân đang sinh sống, học tập và làm việc trong và ngoài nước.

Chính sự đa dạng về đối tượng tham gia đã mang đến những lát cắt phong phú về EVNHCMC: có góc nhìn chuyên môn của người trực tiếp làm nghề, có những cảm nhận chân thành từ khách hàng và cộng đồng về những đóng góp thầm lặng của ngành điện đối với sự phát triển của TP.HCM.

Các tác phẩm khai thác nhiều chủ đề, từ hành trình 50 năm phát triển của ngành điện, chuyển đổi số, xây dựng lưới điện thông minh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng đến hoạt động an sinh xã hội, sử dụng điện tiết kiệm và hình ảnh người lao động ngành điện.

Nhiều video được đầu tư công phu về nội dung, kỹ thuật kể chuyện, kết hợp tư liệu lịch sử với hình ảnh hiện đại và công nghệ phục dựng để tái hiện chặng đường phát triển của EVNHCMC. Bên cạnh đó, không ít tác phẩm gây xúc động bằng những câu chuyện giản dị về những cán bộ, công nhân ngày đêm giữ cho dòng điện luôn thông suốt, góp phần bảo đảm nhịp sống và sản xuất của thành phố.

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC, phát biểu tại lễ trao giải.

Theo Ban tổ chức, giá trị lớn nhất mà cuộc thi mang lại không nằm ở số lượng tác phẩm hay giải thưởng, mà ở việc góp phần lưu giữ những ký ức, hình ảnh và tư liệu quý về ngành điện Thành phố trong suốt nửa thế kỷ hình thành và phát triển.

Hơn 100 video dự thi đã trở thành “kho tư liệu sống”, phản ánh sinh động quá trình EVNHCMC từng bước vượt qua khó khăn, hiện đại hóa hạ tầng, thúc đẩy chuyển đổi số và xây dựng hệ thống điện thông minh, đáp ứng yêu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt.

Phát biểu tại lễ trao giải, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC Bùi Trung Kiên nhấn mạnh, cuộc thi không nhằm tìm kiếm những thước phim nghệ thuật, mà hướng tới việc tìm lại những giá trị đã làm nên bản sắc của ngành điện TP.HCM suốt 50 năm qua.

Theo ông, điều Ban tổ chức mong muốn là thông qua mỗi video, người xem cảm nhận được tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và cống hiến thầm lặng của những người công nhân điện – những “chiến binh áo cam” luôn bảo đảm dòng điện liên tục cho sự phát triển của Thành phố.

Ông cho biết hơn 100 video clip đã tái hiện khá đầy đủ hành trình EVNHCMC đồng hành cùng TP.HCM từ những ngày đầu khó khăn đến giai đoạn phát triển hiện đại với lưới điện thông minh, chuyển đổi số và chất lượng dịch vụ ngày càng nâng cao.

Điều khiến lãnh đạo Tổng công ty xúc động là nhiều tác phẩm không chỉ nói về những công trình lớn mà còn khắc họa hình ảnh những con người âm thầm cống hiến phía sau dòng điện.

Theo lãnh đạo EVNHCMC, dù công nghệ phát triển đến đâu, trí tuệ nhân tạo hiện đại thế nào hay lưới điện trở nên thông minh ra sao thì giá trị cốt lõi của ngành điện vẫn là con người. Chính con người có trách nhiệm sẽ tạo nên doanh nghiệp có trách nhiệm; chính những người biết cống hiến sẽ tạo nên một EVNHCMC phát triển bền vững.

Giá trị lớn nhất mà cuộc thi mang lại là góp phần lưu giữ những ký ức, hình ảnh và tư liệu quý về ngành điện Thành phố trong suốt nửa thế kỷ hình thành và phát triển.

Ban Giám khảo đã lựa chọn 12 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích và 1 giải Clip truyền cảm hứng.

Giải Nhất thuộc về tác phẩm “Hóc Môn - ánh điện về trên vùng đất ngoại thành” của Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Hóc Môn.

Hai giải Nhì được trao cho “Để thành phố có một ngày bình thường” của tác giả Duy Đoàn và “Hành trình số - Kiến tạo tương lai” của tác giả Nguyễn Mạnh Dũng.

Ba giải Ba gồm các tác phẩm “PC Bình Dương - Vùng trời viết tiếp những trang sử mới”, “Dấu ấn Hotline EVNHCMC - Đêm giữ dòng điện không gián đoạn” và “Điện lực Chợ Lớn: 50 năm bền bỉ cùng nhịp phát triển”.

Giải Clip truyền cảm hứng được trao cho tác phẩm “EVNHCMC luôn nỗ lực hiện đại hóa lưới điện” của tác giả Lê Quang Tỉnh.

Trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập EVNHCMC, cuộc thi video clip cùng với cuộc thi viết và ảnh “Tự hào 50 năm ngành điện thành phố mang tên Bác” đã tạo nên một không gian truyền thông giàu cảm xúc, kết nối các thế hệ cán bộ ngành điện với cộng đồng.

Quan trọng hơn, các tác phẩm không chỉ nhìn lại chặng đường đã qua mà còn truyền đi thông điệp về một EVNHCMC đang tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ thống điện thông minh, an toàn, tin cậy và bền vững, sẵn sàng đồng hành cùng TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới.

Ở dấu mốc nửa thế kỷ, cuộc thi vì thế không chỉ khép lại bằng những giải thưởng, mà còn để lại một giá trị lâu dài: khơi dậy niềm tự hào nghề nghiệp trong mỗi cán bộ ngành điện, tăng thêm sự thấu hiểu của người dân đối với những người đang ngày đêm giữ sáng dòng điện của thành phố, đồng thời góp phần viết tiếp câu chuyện về một doanh nghiệp luôn đồng hành cùng sự phát triển của TP.HCM suốt 50 năm qua và hướng tới tương lai.