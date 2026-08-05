Đề nghị siết thiết kế đô thị ở các dự án bất động sản lớn, khu vực ven sông, ven biển

(VTC News) -

Nội dung trên được Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đưa ra khi trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc, sáng 5/8.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải.

Về quy chế quản lý kiến trúc, báo cáo cho biết, Ủy ban này cơ bản tán thành chủ trương phân cấp, phân quyền và thẩm quyền tổ chức lập, ban hành Quy chế quản lý kiến trúc theo mô hình chính quyền 2 cấp được thể hiện tại dự thảo Luật.

Tuy nhiên, nhằm bảo đảm tính khả thi, cơ quan này đề nghị nghiên cứu việc không bắt buộc lập quy chế trên toàn bộ ranh giới hành chính mà tập trung vào khu vực đặc thù, đô thị mới, khu trung tâm.

“Đặc biệt, cần có quy định kiểm soát chặt chẽ thiết kế đô thị đối với các dự án bất động sản quy mô lớn do tư nhân đầu tư và các khu vực ven hồ, ven sông, ven biển để bảo vệ cảnh quan chung”, báo cáo của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường nêu.

Bên cạnh đó, theo kiến nghị của cơ quan thẩm tra, cần bổ sung cơ chế kiểm soát nhằm nâng cao chất lượng không gian đô thị, phát triển kiến trúc xanh, tiết kiệm năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Về công trình kiến trúc có giá trị, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo nghiên cứu luật hóa tiêu chí cốt lõi nhận diện, phân loại công trình; quy định rõ trách nhiệm của UBND cấp tỉnh trong quy trình tổ chức lập, phê duyệt, công bố và điều chỉnh danh mục.

Đồng thời, cơ quan chủ trì soạn thảo cũng cần nghiên cứu cơ chế tham vấn ý kiến của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hội đồng chuyên gia độc lập và cộng đồng dân cư trước khi quyết định đưa công trình vào danh mục; quy định cơ chế quản lý, bảo tồn, hài hòa lợi ích của chủ sở hữu các công trình có giá trị kiến trúc nổi bật nhưng chưa đủ điều kiện xếp hạng di tích.

Quang cảnh phiên họp sáng 5/8.

Theo tờ trình của Chính phủ được Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình Quốc hội, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc bỏ quy định việc UBND cấp tỉnh phải trình HĐND cùng cấp thông qua Quy chế quản lý kiến trúc trước khi ban hành; bỏ quy định UBND cấp tỉnh phải có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đổi với quy chế quản lý kiến trúc của đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I là thành phố trực thuộc Trung ương.

Chính phủ đề xuất bỏ quy định về sát hạch hành nghề kiến trúc, thủ tục công nhận tổ chức xã hội - nghề nghiệp đủ điều kiện sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc quy định; bỏ quy định thành lập Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc.

Dự thảo Luật quy định giảm số lượng công việc thiết kế kiến trúc cần cấp chứng chỉ hành nghề (còn 2/7), chỉ cấp đối với trường hợp hoạt động chuyên môn có yêu cầu về an toàn của công trình thiết kế, ảnh hưởng lớn đến không gian, kiến trúc cảnh quan công cộng, hình ảnh đô thị, các quy định bảo đảm thống nhất với Luật Xây dựng.