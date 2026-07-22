EVNHCMC và Becamex phát triển hạ tầng năng lượng cho khu công nghiệp thế hệ mới

(VTC News) -

Thỏa thuận được kỳ vọng tạo nền tảng quan trọng để bảo đảm nguồn điện ổn định cho các khu công nghiệp, đồng thời thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng xanh, đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư trong giai đoạn mới.

Lễ ký kết có sự tham dự của lãnh đạo cấp cao hai đơn vị. Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch HĐTV của EVNHCMC cho biết, việc ký kết là kết quả của quá trình trao đổi, thống nhất giữa hai bên nhằm xây dựng cơ chế hợp tác lâu dài và hiệu quả.

Theo ông, Becamex Group là doanh nghiệp giữ vai trò đầu tàu trong phát triển hạ tầng công nghiệp, đô thị và dịch vụ, đồng thời là điểm đến của nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước.

Đối với EVNHCMC, hệ thống các khu công nghiệp do Becamex phát triển cũng là một trong những phụ tải trọng điểm khi công suất các trạm biến áp 110kV phục vụ khu công nghiệp của tập đoàn chiếm khoảng 1/7 tổng công suất lưới điện 110kV do EVNHCMC quản lý.

Từ đó, việc bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục cho các khu công nghiệp Becamex được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của EVNHCMC trong những năm tới. Tổng công ty đã xây dựng kế hoạch đầu tư nhằm hoàn thiện hạ tầng điện khu vực, với mục tiêu đến cuối năm 2026 tự động hóa 50% các tuyến đường dây 22kV và nâng lên 100% vào năm 2028.

Đối với lưới điện 110kV, EVNHCMC đặt mục tiêu đến năm 2028 toàn bộ hệ thống đạt tiêu chí N-1, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các khu công nghiệp và khu đô thị.

Theo quy chế phối hợp vừa được ký kết, EVNHCMC và Becamex Group sẽ phối hợp toàn diện trong công tác quy hoạch, đầu tư lưới điện phục vụ các khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ; chia sẻ dữ liệu vận hành hệ thống SCADA/DMS; phối hợp trong hoạt động kinh doanh điện và triển khai các chương trình điều chỉnh phụ tải (DR).

Đặc biệt, hai bên thống nhất mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực năng lượng mới như điện mặt trời mái nhà, hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), điện khí LNG đồng phát và các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm đáp ứng xu hướng chuyển dịch năng lượng, giảm phát thải và phát triển bền vững.

Đánh giá về ý nghĩa của thỏa thuận, ông Nguyễn Văn Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Becamex Group - cho rằng các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu, ngày càng đặt ra yêu cầu khắt khe về nguồn điện ổn định, tin cậy và sử dụng năng lượng xanh.

Trong bối cảnh đó, sự hợp tác giữa Becamex và EVNHCMC không chỉ góp phần bảo đảm hạ tầng năng lượng cho các khu công nghiệp hiện hữu mà còn tạo nền tảng để phát triển các khu công nghiệp thế hệ mới theo hướng xanh và thông minh.

“Việc ký kết lần này không chỉ mở rộng hợp tác trong lĩnh vực điện lực mà còn mở ra cơ hội cùng nghiên cứu, triển khai các giải pháp năng lượng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Becamex cam kết tiếp tục đồng hành cùng EVNHCMC trong quá trình xây dựng hệ sinh thái khu công nghiệp xanh và bền vững”, ông Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Lãnh đạo hai đơn vị kỳ vọng việc kết hợp năng lực quản lý, vận hành hệ thống điện của EVNHCMC với kinh nghiệm phát triển hạ tầng công nghiệp của Becamex Group sẽ góp phần hình thành hệ thống hạ tầng năng lượng hiện đại, nâng cao sức hấp dẫn đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng xanh và tăng cường năng lực cạnh tranh của TP.HCM cùng vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong giai đoạn phát triển mới.