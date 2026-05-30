EVNHCMC được vinh danh tại Lễ biểu dương thành tựu vì Việt Nam số năm 2026

Ngày 30/5/2026, Liên hiệp Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam và Cục Chuyển đổi số Quốc gia đã tổ chức Lễ biểu dương thành tựu vì Việt Nam số - Vietnam I4 Impact Awards, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) được vinh danh tại 2 hạng mục: Công nghệ tạo tác động tích cực, Đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững, môi trường xanh và ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch HĐTV đuợc vinh danh hạng mục Quản trị & Năng lực lãnh đạo.

Các hạng mục được trao ghi nhận nỗ lực của EVNHCMC trong quá trình chuyển đổi số, phát triển lưới điện thông minh, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và đổi mới mô hình quản trị doanh nghiệp. Đặc biệt, ở hạng mục Quản trị & Năng lực lãnh đạo, ông Phạm Quốc Bảo – Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC - được vinh danh, ghi nhận vai trò lãnh đạo, định hướng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong hoạt động của Tổng công ty.

Ông Nguyễn Thanh Nhã – Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC - đại diện Tổng công ty nhận giải thưởng.

Ở hạng mục Công nghệ tạo tác động tích cực, EVNHCMC được ghi nhận với nền tảng số phục vụ khách hàng. Thông qua ứng dụng di động, website, tổng đài, cổng dịch vụ công và các kênh trực tuyến tích hợp, khách hàng có thể tiếp cận dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi.

Nền tảng này giúp số hóa, tự động hóa quy trình tiếp nhận và xử lý yêu cầu; đồng thời hỗ trợ khách hàng tra cứu chỉ số điện, hóa đơn, thanh toán trực tuyến, theo dõi tiến độ xử lý và phản hồi chất lượng dịch vụ trên môi trường số.

Hiện EVNHCMC xử lý khoảng 15 triệu yêu cầu dịch vụ mỗi năm; 100% giao dịch được thực hiện trực tuyến; 81,32% yêu cầu được xử lý tự động; 100% thanh toán không dùng tiền mặt. Ứng dụng EVNHCMC có khoảng 1,9 triệu khách hàng sử dụng, góp phần nâng cao trải nghiệm khách hàng, tăng tính minh bạch và thúc đẩy chuyển đổi số trong dịch vụ công thiết yếu.

Ở hạng mục Đổi mới sáng tạo vì phát triển bền vững, môi trường xanh, EVNHCMC được vinh danh với kết quả phát triển hệ thống lưới điện thông minh TP.HCM. Tổng công ty đã chuyển đổi mạnh mẽ từ vận hành thủ công sang tự động hóa, điều khiển tập trung và khai thác dữ liệu theo thời gian thực trên nền tảng các công nghệ như SCADA/DMS/OMS, công tơ điện tử đo xa, GIS, giám sát từ xa và phân tích dữ liệu vận hành.

Đến nay, EVNHCMC vận hành 02 trung tâm điều khiển; hoàn thành 60/60 trạm biến áp 110kV không người trực tại khu vực TP.HCM cũ; 100% lưới điện trung thế vận hành tự động; 100% trạm biến áp phân phối được giám sát từ xa. Các chỉ số vận hành tiếp tục được cải thiện, với SAIDI còn 158 phút, SAIFI còn 1,41 lần/năm, tổn thất điện năng còn 2,86%. EVNHCMC cũng đã lắp đặt công tơ điện tử thông minh cho hơn 3,9 triệu khách hàng, hỗ trợ phát triển hơn 22.702 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 1.838,8 MWp.

Ông Phạm Quốc Bảo (ngoài cùng, bên phải) kiểm tra tiến độ các hạng mục cuối cùng của dự án Trạm 220kV Vĩnh Lộc.

Ở hạng mục Quản trị & Năng lực lãnh đạo, ông Phạm Quốc Bảo được vinh danh với vai trò dẫn dắt Tổng công ty trong chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển doanh nghiệp công ích hiện đại.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Tổng công ty, EVNHCMC đã triển khai đồng bộ chuyển đổi số trong các lĩnh vực kỹ thuật, kinh doanh và dịch vụ khách hàng, đầu tư xây dựng, quản trị nội bộ, viễn thông và công nghệ thông tin.

Giai đoạn 2020–2025, EVNHCMC thực hiện 17 đề tài, dự án nghiên cứu khoa học với tổng kinh phí khoảng 23,9 tỷ đồng, trong đó có 05 đề tài cấp Tập đoàn. Từ năm 2012 đến 2025, Tổng công ty có 1.853 sáng kiến được công nhận, triển khai 36 nhiệm vụ khoa học công nghệ gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh.

Năm 2025, EVNHCMC thành lập Câu lạc bộ Đổi mới sáng tạo – Innovation Hub, kết nối hơn 8.400 người lao động với các trường đại học, chuyên gia và nhà cung cấp giải pháp.

Các tập thể được vinh danh tại Lễ biểu dương.

Việc được vinh danh tại 3 hạng mục cho thấy EVNHCMC không chỉ hiện đại hóa hoạt động quản lý, vận hành và chăm sóc khách hàng, mà còn khẳng định vai trò lãnh đạo trong thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển lưới điện thông minh, sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và đồng hành cùng mục tiêu phát triển bền vững của TP.HCM.