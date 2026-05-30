Liverpool chia tay huấn luyện viên Arne Slot.

Theo chuyên gia săn tin chuyển nhượng Fabrizio Romano, Liverpool và Arne Slot vừa đạt thỏa thuận chấm dứt hợp đồng trước thời hạn khi mùa giải 2025/26 vừa khép lại cách đây ít ngày. Sau buổi họp đánh giá toàn bộ kết quả của mùa giải, ban lãnh đạo đội bóng cho rằng Arne Slot không còn phù hợp với định hướng phát triển của đội bóng.

Đến với Liverpool từ mùa giải 2024/25, Arne Slot nhanh chóng mang về chức vô địch Ngoại Hạng Anh cùng niềm tin rằng ông chính là sự thay thế hoàn hảo cho người tiền nghiệm Jurgen Klopp. Tuy nhiên, tình hình nhanh chóng xấu đi ngay ở mùa giải năm nay.

Liverpool chi ra gần 500 triệu euro để chiêu mộ một loạt tân binh đắt giá như Florian Wirtz, Hugo Ekitike hay Alexander Isak. Dẫu vậy, không ai trong số này thực sự đáp ứng được kì vọng từ người hâm mộ. Các tân binh này hoặc chơi dưới sức, hoặc thường xuyên gặp chấn thương và ít đóng góp cho đội bóng chủ quản.

Hệ lụy của một kì chuyển nhượng tốn kém nhưng không thành công khiến Liverpool sa sút không phanh. Phải đến những vòng đấu cuối cùng, họ mới đảm bảo được vị trí thứ 5 kèm suất dự UEFA Champions League.

Ở đấu trường châu Âu, không ai tin rằng Liverpool có thể đi xa và họ cũng sớm dừng bước ở tứ kết. Tại giải quốc nội, thầy trò huấn luyện viên Arne Slot sớm bị bỏ lại rất xa trong cuộc đua vô địch với Man City và Liverpool. Thất bại trước Man Utd cùng một vài trận đấu bạc nhược càng khiến niềm tin vào ông Arne Slot suy giảm.

Nhà cầm quân này còn gặp rất nhiều rắc rối vì mâu thuẫn không thể hàn gắn với trụ cột Mohammed Salah. Tiền đạo người Ai Cập không hề giấu diếm những vấn đề của Liverpool. Thậm chí, bài đăng của anh trên mạng xã hội sau thất bại trước Aston Villa ngày 16/5 được cho là nhắm thẳng vào huấn luyện viên Slot.

Nhiều ngôi sao như Andy Robertson, Dominik Szoboszlai hay Curtis Jones đều tương tác và hưởng ứng. Cũng theo nhà báo Fabrizio Romano, người được nhắm đến để thay Arne Slot là Andoni Iraola. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha là HLV trưởng của Bournemouth - đội đứng ngay sau Liverpool ở mùa giải 2025-2026.