Không chỉ đẹp và mạnh, VinFast VF 7 còn khiến chủ xe 'quên' chi phí vận hành

Lăn bánh ngang hạng B, vận hành vượt phân khúc C

Trên thị trường xe Việt, nếu muốn sở hữu một chiếc xe xăng có thiết kế thể thao, cá tính mạnh mẽ cùng khả năng tăng tốc ấn tượng, người dùng thường phải chấp nhận chi trả mức giá 1 tỷ đồng trở lên. Tuy nhiên, VinFast VF 7 lại tạo ra một “ngoại lệ” khi mức giá lăn bánh thực tế chỉ tương đương phân khúc B.

“VinFast VF 7 có giá niêm yết từ 789 triệu đồng, nhưng nhờ các chương trình ưu đãi của hãng, mức giá lăn bánh chỉ còn từ khoảng 720 triệu đồng. Con số này chỉ ngang ngửa, thậm chí còn thấp hơn một số phiên bản cao cấp thuộc phân khúc hạng B”, reviewer Khánh Phan của kênh Autodaily chia sẻ.

Cụ thể, người mua sẽ được hưởng mức hỗ trợ 6% giá xe từ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai Xanh”, đồng thời nhận thêm 3% nếu lựa chọn chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện tới ngày 31/5. Tổng mức hỗ trợ lên tới 9% giúp đưa chi phí lăn bánh của VF 7 xuống mức tối thiểu, đặc biệt khi xe điện đang được miễn lệ phí trước bạ tới tháng 2/2027.

Bên cạnh đó, để giảm áp lực tài chính ban đầu cho người dùng, hãng cũng triển khai giải pháp trả góp linh hoạt với phương án “0 đồng trả trước” cùng mức lãi suất cố định chỉ 7%/năm trong suốt 3 năm đầu (thay cho ưu đãi 6%).

Không chỉ hấp dẫn về mặt tài chính, VF 7 còn chinh phục người dùng bằng giá trị vận hành và thiết kế thực tế. Anh Khánh Phan đánh giá mẫu xe này sở hữu ngoại hình trẻ trung và năng động, dễ dàng thu hút nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Về khả năng vận hành, anh cho rằng ngay từ bản Eco, những thông số như công suất 174 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm đã vượt trội hơn hẳn khi đặt cạnh các đối thủ trong phân khúc sử dụng động cơ xăng 1.5L tăng áp hay 2.0L hút khí tự nhiên.

“Đây là một chiếc xe điện nên sức mạnh sẽ đến ngay lập tức khi chúng ta vừa nhấn nhẹ chân ga. Lúc đó, lực kéo 250 Nm sẽ lôi chiếc xe lao đi một cách nhanh chóng và mượt mà – điều mà những chiếc xe động cơ xăng trong cùng phân khúc không thể làm được”, anh Khánh Phan nhấn mạnh.

Reviewer của Autodaily cũng dành nhiều lời khen cho nền tảng khung gầm chắc chắn, ổn định của VF 7. Hệ thống treo của VF 7 được tối ưu hóa xuất sắc khi đạt đến sự cân bằng hài hòa giữa tính êm ái và chất thể thao. Các hiện tượng lắc ngang khi ôm cua, hay độ bồng bềnh khi đi qua đường xấu, mố cầu được hệ thống treo dập tắt một cách gọn gàng và ổn định.

Anh cũng đặc biệt ấn tượng với hệ thống phanh tái tạo gồm 3 mức độ thấp - vừa - cao. Tính năng này giúp giảm tải cho hệ thống phanh cơ học, thu hồi năng lượng để sạc lại một phần pin khi đổ dốc, đồng thời tạo ra độ ghìm tự nhiên giúp xe vào cua mượt mà, giảm hiện tượng say xe cho người ngồi phía sau.

“Đi xe điện quên luôn tiền vận hành”

Ngoài mức giá lăn bánh hấp dẫn, VF 7 còn tạo ra lợi thế vượt trội trước các đối thủ xe xăng nhờ chi phí sử dụng cực thấp. Hiện tại, toàn bộ chủ xe điện VinFast được miễn phí sạc pin tại hệ thống trạm công cộng của V-Green tới hết ngày 10/02/2029 (áp dụng tối đa 10 lần sạc/tháng).

“Mua xe xong gần như quên luôn tiền vận hành”, anh Trần Lập (Hà Nội), sở hữu chiếc VF 7 Eco từ đầu tháng 3, chia sẻ sau hơn hai tháng trải nghiệm thực tế.

Với quãng đường di chuyển khoảng 1.500 - 2.000 km/tháng, anh Lập cho biết hạn mức 10 lần sạc miễn phí mỗi tháng là quá dư dả cho nhu cầu đi lại hàng ngày của gia đình. Điều đó đồng nghĩa, trong gần 3 năm tới, chi phí năng lượng của anh gần như bằng 0.

Trước đây, khi còn sử dụng Toyota Fortuner đời 2010, gia đình anh thường tốn khoảng 3,5-4 triệu đồng tiền xăng mỗi tháng, tương đương gần 50 triệu đồng mỗi năm. Đổi sang VF 7, anh có thể “quên” luôn khoản chi phí này.

Theo anh, ngay cả khi kết thúc giai đoạn miễn phí sạc, chi phí điện tính trên mỗi km vận hành vẫn rẻ hơn đáng kể so với xe xăng, giúp bài toán sử dụng lâu dài trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Bên cạnh đó, VF 7 còn ghi điểm nhờ chi phí bảo dưỡng thấp hơn đáng kể so với xe sử dụng động cơ đốt trong. Với cấu tạo tối giản của động cơ điện, chủ xe không cần phải quan tâm tới các hạng mục như bugi, lọc dầu, dây cu-roa hay dầu động cơ cần thay định kỳ.

“Hay nữa là chu kỳ bảo dưỡng của xe lên tới 15.000 km, dài gấp 3 lần đa số xe xăng hiện nay. Dù xe tôi chưa đến kỳ bảo dưỡng đầu tiên nhưng tham khảo từ nhiều chủ xe khác thì chi phí mỗi lần bảo dưỡng thường chỉ khoảng 500-600.000 đồng”, anh Lập nói thêm. So với chiếc Toyota Fortuner trước đây, mỗi lần bảo dưỡng cơ bản đều tiêu tốn ít nhất vài triệu đồng, mức chi phí này được anh đánh giá là “nhẹ gánh hơn rất nhiều”.

Với giá lăn bánh hấp dẫn cùng chi phí vận hành gần như bằng 0 trong 3 năm đầu, kết hợp thiết kế bắt mắt và khả năng vận hành nổi bật trong phân khúc, VF 7 đang được nhiều người xem là một “món hời” hiếm có, đặc biệt trong những ngày cuối cùng áp dụng ưu đãi kép của tháng 5/2026.