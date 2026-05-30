Top 10 ứng viên sáng giá Miss Grand All Stars 2026, ai sẽ đăng quang?

Theo chuyên trang Missosology, người đẹp Vanessa Pulgarín đến từ Colombia sẽ ứng viên số 1 cho ngôi vị Hoa hậu. Vanessa liên tục giữ phong độ ổn định qua nhiều phần thi và được đánh giá cao ở kỹ năng sân khấu. Tại bán kết áo tắm, cô đạt 9,84 điểm, chỉ xếp sau đại diện Ghana. Vanessa, 34 tuổi, là người mẫu nổi tiếng tại Colombia, từng vào Top 12 Miss Universe 2025. Cô gây ấn tượng bởi vẻ đẹp sắc sảo, hình thể nóng bỏng và kinh nghiệm thi nhan sắc dày dạn. Không chỉ được đánh giá cao ở phần thi mặt mộc, Vanessa còn dẫn đầu phần thi trang phục dạ hội với 9,84 điểm.