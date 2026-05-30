Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trồng cây lưu niệm tại Vườn Bách thảo Singapore

Sau khi nghe lãnh đạo Vườn Bách thảo Singapore giới thiệu về khu vực trồng cây và loài cây Hopea recopei (Chò chai) cùng như quy trình trồng cây, Thủ tướng Singapore Lawrence Wong và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thực hiện nghi thức trồng cây trong sự chứng kiến của một số đại biểu hai nước.

Vườn Bách thảo Singapore nằm ở trung tâm của thành phố, được thành lập năm 1859, hiện do Hội đồng Công viên Quốc gia quản lý. Trong những năm đầu mới thành lập, vườn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển nông nghiệp ở Singapore và khu vực thông qua việc thu thập, trồng trọt, thử nghiệm và phân phối các loại cây có hữu ích. Từ năm 1928, Vườn Bách thảo tiên phong trong việc nhân giống lan và bắt đầu chương trình lai tạo lan.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong trồng cây lưu niệm tại Vườn Bách thảo Singapore. (Ảnh: TTXVN)

Năm 2015, Vườn Bách thảo được ghi danh là Di sản Thế giới của UNESCO. Đây là vườn bách thảo nhiệt đới đầu tiên và duy nhất nằm trong Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO. Nơi đây có những vực nổi tiếng như: Vườn lan quốc gia, khu vườn tiến hóa, khu rừng nhiệt đới... Vườn hoa lan quốc gia hiện tại là nơi lớn nhất trên thế giới trưng bày hoa lan nhiệt đới.

Với công tác thực vật học và các hoạt động làm vườn hiện nay, Vườn Bách thảo tiếp tục đóng vai trò quan trọng như một viện thực vật nhiệt đới hàng đầu và là một địa điểm yêu thích đối với tất cả người dân Singapore và khách du lịch.

Vào năm 1963, sự kiện Thủ tướng Lý Quang Diệu trồng cây xanh khơi nguồn cảm hứng cho một chiến dịch trồng 1.963 với sự hưởng ứng của đông đảo người dân quốc đảo với quyết tâm hướng tới phủ xanh Singapore, tạo môi trường sạch, xanh, giảm thiểu những tác động do đô thị bị bê tông hóa. Singapore có mật độ dân cư vào loại cao nhất trên thế giới, với hơn 90% dân số sống trong các khu chung cư, nhưng cây xanh vẫn luôn hiện diện ở khắp mọi nơi.

Tháng 3/2025, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly đã tới thăm Vườn Bách thảo Singapore và dự lễ đặt tên hoa lan tại đây.