Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc xá cho 9.950 phạm nhân

Chiều 30/5, Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Toà án Nhân dân Tối cao tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Theo Quyết định số 751, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù có đủ điều kiện được hưởng đặc xá năm 2026.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 1/6.

Phạm nhân theo dõi các quy định về đặc xá năm 2026 tại Trại tạm giam số 2, Công an tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên)

Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt của Nhà nước do Chủ tịch nước quyết định tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước hoặc trong trường hợp đặc biệt.

Đặc xá khẳng định và thể hiện truyền thống nhân ái, bao dung của dân tộc Việt Nam, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước ta đối với người bị kết án phạt tù đã ăn năn hối cải, tích cực học tập, lao động cải tạo tiến bộ, mong sớm được hưởng sự khoan hồng, trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Tính từ năm 2009 đến nay, Nhà nước ta thực hiện 12 đợt đặc xá cho 118.000 người. Hầu hết, người được đặc xá trở về nhanh chóng tái hoà nhập cộng đồng, có cuộc sống ổn định và làm ăn lương thiện, nhiều người trong số họ trở thành doanh nhân thành đạt hoặc tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương.

Tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội là rất thấp (đặc xá gần đây nhất năm 2025, tính đến nay mới có 13 trong tổng số 22.089 người được đặc xá tái phạm tội, chiếm tỷ lệ 0,06%).

Kết quả trong các đợt đặc xá trước đây đã được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, dư luận quốc tế đánh giá cao, điều đó tiếp tục khẳng định chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng, Nhà nước và pháp luật trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người một cách công bằng, bình đẳng.