Cà Mau đồng loạt ra quân đợt 3 khám sức khỏe toàn dân tại 64 xã, phường

(VTC News) -

Đây là hoạt động trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, phấn đấu đến năm 2030 có trên 40% dân số được khám sức khỏe, khám sàng lọc định kỳ.

Theo Sở Y tế tỉnh Cà Mau, việc triển khai chương trình được thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá trong bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Lễ phát động đợt 3 được tổ chức đồng loạt tại 64 xã, phường của tỉnh, trong đó có 05 điểm làm Lễ phát động ra quân.

Trước đó, sau 2 đợt triển khai, tỉnh Cà Mau đã có hơn 312.000 người dân được khám sức khỏe, khám sàng lọc, tương đương hơn 14,5% dân số. Qua quá trình khám, lực lượng y tế đã phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh lý cần được theo dõi, điều trị sớm, đồng thời tư vấn các biện pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Đáng chú ý, nhiều người dân có bệnh lý về mắt cần phẫu thuật nhưng gặp khó khăn về kinh tế đã được ngành y tế ghi nhận để kết nối hỗ trợ điều trị.

Ngày 30/5, đợt 3 của chương trình được phát động đồng loạt tại toàn bộ 64 xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, có 5 điểm tổ chức lễ phát động trực tiếp với sự tham dự của lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh, gồm xã U Minh, xã Đầm Dơi, xã Đất Mũi, xã Sông Đốc và phường Bạc Liêu.

Người dân được khám lâm sàng tổng quát, đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, điện tim và tư vấn các nguy cơ bệnh tật ngay tại địa phương.

Theo Sở Y tế Cà Mau, điểm nổi bật của đợt khám lần này là sự tham gia của lực lượng chuyên môn đông đảo đến từ nhiều đơn vị trong và ngoài tỉnh.

Cụ thể, ngành y tế đã vận động Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP.HCM) hỗ trợ khám và phẫu thuật mắt miễn phí cho hơn 150 người dân tại xã Đầm Dơi. Đây là những trường hợp được phát hiện có bệnh lý về mắt từ kết quả khám sức khỏe trong hai đợt trước.

Song song đó, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cũng tham gia hỗ trợ khám sàng lọc cho người dân trong ngày ra quân.

Ngoài lực lượng y tế công lập tại địa phương, tỉnh còn huy động các cơ sở y tế tư nhân, cùng đội ngũ sinh viên của Trường Cao đẳng Y tế Cà Mau và Trường Cao đẳng Y tế Bạc Liêu tham gia phục vụ người dân.

Việc huy động đồng bộ nhiều nguồn lực giúp nâng cao năng lực khám chữa bệnh, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng ngay tại cơ sở.

Khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm bệnh tật, giảm gánh nặng chi phí điều trị cho người dân.

Ngành y tế kỳ vọng đợt ra quân lần này sẽ tạo bước đột phá về số lượng người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe, góp phần đưa tỷ lệ dân số được khám sàng lọc trên toàn tỉnh tiến gần hơn tới mục tiêu đề ra.

Bên cạnh hoạt động khám chữa bệnh trực tiếp, ngành y tế Cà Mau đang tăng cường công tác truyền thông trên nhiều nền tảng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về vai trò của khám sức khỏe định kỳ và phát hiện sớm bệnh tật.

Theo đánh giá của ngành y tế, việc khám sức khỏe, khám sàng lọc diện rộng không chỉ giúp phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm mà còn góp phần giảm chi phí điều trị, hạn chế biến chứng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Qua các đợt khám sức khỏe, ngành y tế Cà Mau đã phát hiện nhiều trường hợp mắc bệnh lý cần được theo dõi, điều trị và can thiệp kịp thời.

Trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục đề xuất đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại và tăng cường đào tạo nguồn nhân lực cho tuyến y tế cơ sở để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là đẩy mạnh cập nhật Sổ sức khỏe điện tử cho người dân và triển khai các giải pháp chuyển đổi số trong toàn ngành. Đây được xem là nền tảng quan trọng để xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe cá nhân liên thông, hỗ trợ công tác dự phòng, khám chữa bệnh và quản lý bệnh tật hiệu quả hơn.