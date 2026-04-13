Tổ chức tha người được đặc xá vào ngày 1/6

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặc xá vừa ký Hướng dẫn số 33 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 457 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026.

Tổ chức tha người được đặc xá theo Quyết định của Chủ tịch nước vào ngày 1/6.

Theo hướng dẫn, đối tượng xét đặc xá gồm: Người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn đang chấp hành án phạt tù tại trại giam, trại tạm giam (phạm nhân); Người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù.

Về thời gian thực hiện, Hướng dẫn nêu rõ, ngày 22/4-2/5, các Tổ thẩm định liên ngành đến trực tiếp các đơn vị, địa phương để kiểm tra, thẩm định hồ sơ, danh sách đề nghị xét đặc xá.

Ngày 26/4-10/5, Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá tổng hợp hồ sơ, danh sách chuyển đến các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá nghiên cứu, thẩm tra.

Ngày 10-20/5, Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá, TAND Tối cao tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng tư vấn đặc xá và chuẩn bị hồ sơ, danh sách người đủ điều kiện đề nghị đặc xá, danh sách người không đủ điều kiện đề nghị đặc xá để trình Hội đồng tư vấn họp xét duyệt.

Ngày 24-26/5, Hội đồng tư vấn đặc xá họp xét duyệt danh sách đặc xá. Ngày 27-28/5, Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá tổng hợp, hoàn chỉnh danh sách đặc xá trình Chủ tịch nước quyết định.

"Tổ chức họp báo công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước vào ngày 30/5. Tổ chức tha người được đặc xá theo Quyết định của Chủ tịch nước vào ngày 1/6", theo Hướng dẫn.

Điều kiện được đề nghị đặc xá

Về điều kiện được đề nghị đặc xá, Hội đồng tư vấn đặc xá hướng, tính đến thời điểm các trại giam, trại tạm giam họp xét, đề nghị đặc xá, phạm nhân phải có các quý đã đủ thời gian xếp loại được xếp loại khá hoặc tốt đối với từng mức án và thời gian tiếp theo từ ngày 1/3 đến ngày Hội đồng họp xét, đề nghị đặc xá của trại giam, trại tạm giam được nhận xét, đánh giá kết quả chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt.

Với phạm nhân được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù hoặc bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh đã trở lại trại giam, trại tạm giam, để tiếp tục chấp hành án, ngoài các quý đã đủ thời gian xếp loại đối với từng mức án trong thời gian chấp hành án phạt tù được xếp loại khá hoặc tốt còn phải được UBND cấp xã nơi cư trú, đơn vị Quân đội được giao quản lý trong thời gian được tạm đình chỉ hoặc cơ sở y tế điều trị trong thời gian bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh xác nhận là trong thời gian được tạm đình chỉ hoặc bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh đã chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và quy định của cơ sở y tế.

Điều kiện thứ hai được đề cập tại Hướng dẫn là thời gian đã chấp hành án phạt tù là thời gian bị tạm giữ, tạm giam, chấp hành án phạt tù trong trại giam, trại tạm giam, không kể thời gian được tại ngoại, được hoãn, tạm đình chỉ và thời gian được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù.

Thời gian bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án cũng được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù.

Thời gian được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được tính để trừ vào phần thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại.

Ví dụ: Nguyễn Văn A bị kết án 12 năm tù, bị bắt ngày 31/5/2017, tính đến ngày 31/5/2026, Nguyễn Văn A đã thực sự chấp hành được 9 năm, đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 3 lần, tổng cộng là 2 năm, thì thời hạn chấp hành án phạt tù còn lại là 1 năm.