Bảng xếp hạng World Cup 2026 (Bảng J) mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hiện tại, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng J như sau.
|XH
|Đội
|T
|HS
|Đ
|1
|Argentina
|0
|0-0
|0
|2
|Algeria
|0
|0-0
|0
|3
|Áo
|0
|0-0
|0
|4
|Jordan
|0
|0-0
|0
Theo thể thức World Cup 2026, các đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở vòng bảng. Các đội đầu bảng, nhì bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/16.
Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm ở vòng bảng, chỉ số phụ được sử dụng để xếp hạng là thành tích đối đầu (tính riêng số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp của những đội bằng điểm). Nếu có 2 đội bằng nhau ở các chỉ số nêu trên, ban tổ chức xét đến hiệu số bàn thắng-bàn thua, tổng số bàn thắng ở cả 3 lượt trận.
Khi tất cả các chỉ số phụ đều không có tác dụng, thứ hạng các đội được sắp xếp theo vị trí trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).
Đội tuyển Áo trở lại World Cup sau 28 năm chờ đợi. Đội bóng này đứng đầu bảng H vòng loại khu vực châu Âu, xếp trên Bosnia & Herzegovina, Romania, Cyprus và San Marino.
Đây là lần thứ 9 Áo tham dự World Cup. Thành tích tốt nhất của họ là hạng ba tại World Cup 1954. Trên bảng xếp hạng FIFA, Áo đứng thứ 24.
Jordan lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup. Đội bóng này vượt qua vòng loại thứ ba khu vực châu Á ở vị trí nhì bảng B, chỉ đứng sau Hàn Quốc.
Đội tuyển Jordan giữ vị trí thứ 63 trên bảng xếp hạng FIFA.
Đội tuyển Argentina bước vào World Cup 2026 với tư cách đương kim vô địch. Lionel Messi và đồng đội đứng đầu bảng xếp hạng vòng loại Nam Mỹ với 38 điểm (hơn đội nhì bảng tới 9 điểm), là đội đầu tiên của khu vực này giành quyền tham dự World Cup 2026.
Argentina đứng thứ ba trên bảng xếp hạng FIFA, chỉ sau Pháp và Tây Ban Nha. Đây là lần thứ 19 đội tuyển này tham dự World Cup (chỉ kém Brazil và Đức).
Đội tuyển Algeria đứng thứ 28 trên bảng xếp hạng FIFA. Đây là lần thứ 5 đội bóng này góp mặt tại World Cup. Thành tích tốt nhất của Algeria là lọt vào vòng 1/8 năm 2014, thua đội tuyển Đức - nhà vô địch của giải đấu đó.
Để giành quyền tham dự World Cup 2026, Algeria vượt qua bảng đấu có Uganda, Mozambique, Guinea, Botswana và Somalia ở vị trí đứng đầu.
Bảng J World Cup 2026 được tổ chức trên 3 sân vận động tại các thành phố Kansas, San Francisco và Dallas (Mỹ). Đương kim vô địch Argentina cạnh tranh suất đi tiếp với Algeria, Áo và Jordan.
Ngày 17/6
8h: Argentina vs Algeria.
11h: Áo vs Jordan.
Ngày 23/6
0h: Argentina vs Áo.
10h: Jordan vs Algeria.
Ngày 28/6
9h: Algeria vs Áo.
9h: Jordan vs Argentina.