Báo Công an Nhân dân ra mắt hệ thống quản trị toà soạn điện tử và giao diện mới

Chiều 26/5, tại Hà Nội, Cục Truyền thông Công an Nhân dân (CAND) tổ chức Lễ ra mắt Hệ thống quản trị Tòa soạn điện tử và giao diện mới Báo điện tử CAND. Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND chủ trì buổi lễ.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong và các đại biểu dự buổi lễ chiều 26/5.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Tổng Biên tập Báo CAND cho biết, trong lộ trình chuyển đổi số, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ và phát triển báo chí đa nền tảng, Báo CAND không chỉ hướng tới thay đổi đơn thuần giao diện của báo điện tử, mà quan trọng hơn là thay đổi cách vận hành tòa soạn, tăng tốc độ xử lý thông tin, tăng khả năng phối hợp giữa các bộ phận và đưa Báo CAND đến gần hơn với bạn đọc trên môi trường số.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

"Chúng tôi xác định rằng, quá trình chuyển đổi số của Báo CAND không tách rời tiến trình chuyển đổi số chung của hệ thống truyền thông CAND", Tổng Biên tập Báo CAND nêu rõ.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình khẳng định trong chương trình công tác của Cục Truyền thông CAND, nhiệm vụ chuyển đổi số, xây dựng mô hình tòa soạn hội tụ và hệ thống dữ liệu dùng chung phục vụ hoạt động báo chí đa nền tảng luôn được xác định là trọng tâm.

Những gì được triển khai hôm nay trước hết là bước đi thử nghiệm, tìm tòi và hoàn thiện dần mô hình vận hành báo chí số trong thực tiễn, từ đó có thể tham khảo, chia sẻ kinh nghiệm và mở rộng trong toàn hệ thống truyền thông CAND trong thời gian tới.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND phát biểu tại buổi

Với định hướng đó, Báo CAND đã đặt mục tiêu trong năm 2026 tập trung cải thiện mạnh mẽ chỉ số trưởng thành trong chuyển đổi số báo chí không chỉ ở hạ tầng công nghệ mà cả ở phương thức vận hành, chất lượng nội dung số và năng lực thích ứng của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên.

Đối với giao diện mới, Báo CAND lựa chọn thiết kế theo hướng hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc chính thống và đặc thù của lực lượng CAND. Việc đổi mới giao diện không chỉ nhằm nâng cao trải nghiệm của bạn đọc mà còn phục vụ yêu cầu vận hành tòa soạn hội tụ và phát triển báo chí đa nền tảng trong giai đoạn mới.

Song song với giao diện mới là hệ thống quản trị tòa soạn báo điện tử được xây dựng theo hướng tinh gọn, thân thiện và tối ưu hơn cho quá trình tác nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt giao diện mới Báo điện tử CAND.

Bên cạnh hệ thống phục vụ báo điện tử, Báo CAND đã hoàn thiện hệ thống quản trị phục vụ sản xuất báo in theo hướng liên thông dữ liệu và đồng bộ quy trình xuất bản giữa báo in và báo điện tử.

Đây là bước đi quan trọng để hình thành mô hình tòa soạn hội tụ và dữ liệu dùng chung. Trong giai đoạn tiếp theo, hệ thống sẽ tiếp tục được mở rộng thêm nhiều tính năng phục vụ quản trị, điều hành nội bộ, hướng tới từng bước hình thành môi trường làm việc số đồng bộ trong toà soạn.

Các đại biểu dự lễ ra mắt hệ thống quản trị toà soạn điện tử và giao diện mới Báo điện tử CAND.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Trung tướng Đỗ Triệu Phong ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm đổi mới của tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo CAND cùng các đơn vị công nghệ đã phối hợp xây dựng, triển khai một khối lượng lớn công việc trong thời gian ngắn.

"Việc Báo CAND đưa vào vận hành giao diện báo điện tử và hệ thống quản trị mới hôm nay cho thấy tinh thần chủ động thích ứng với yêu cầu phát triển báo chí trong môi trường số; đồng thời thể hiện quyết tâm đổi mới phương thức vận hành tòa soạn theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp hơn", Trung tướng Đỗ Triệu Phong biểu dương.

Đại tá Trần Duy Hiển, Phó Tổng Biên tập Báo CAND phát biểu tại buổi lễ.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong cũng đánh giá cao Báo CAND đã chủ động phối hợp với Phát thanh CAND để xây dựng, đưa chuyên mục Podcast lên giao diện báo điện tử mới. Đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển báo chí đa nền tảng; đồng thời là bước khởi đầu quan trọng để từng bước hình thành mô hình tòa soạn hội tụ, tăng cường sự liên kết, chia sẻ và cộng hưởng nội dung trong hệ sinh thái truyền thông CAND.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong cũng lưu ý, công nghệ chỉ là điều kiện ban đầu. Điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng thông tin, tốc độ xử lý tin bài, tính định hướng và sức lan tỏa của sản phẩm báo chí.

Làm báo trong môi trường số hiện nay đòi hỏi nhanh hơn, chính xác hơn và chuyên nghiệp hơn. Cách tiếp cận thông tin đang thay đổi rất nhanh. Nếu cơ quan báo chí không đổi mới tư duy vận hành và tổ chức nội dung thì sẽ khó đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.