Bảng xếp hạng World Cup 2026 (Bảng I) mới nhất

Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hiện tại, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng I như sau.
|XH
|Đội
|T
|HS
|Đ
|1
|Pháp
|0
|0-0
|0
|2
|Senegal
|0
|0-0
|0
|3
|Iraq
|0
|0-0
|0
|4
|Na Uy
|0
|0-0
|0
Theo thể thức World Cup 2026, các đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở vòng bảng. Các đội đầu bảng, nhì bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/16.
Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm ở vòng bảng, chỉ số phụ được sử dụng để xếp hạng là thành tích đối đầu (tính riêng số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp của những đội bằng điểm). Nếu có 2 đội bằng nhau ở các chỉ số nêu trên, ban tổ chức xét đến hiệu số bàn thắng-bàn thua, tổng số bàn thắng ở cả 3 lượt trận.
Khi tất cả các chỉ số phụ đều không có tác dụng, thứ hạng các đội được sắp xếp theo vị trí trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).
Đội tuyển Pháp đứng đầu bảng xếp hạng FIFA. Đội bóng có biệt danh "Les Bleus" vào chung kết 2 kỳ World Cup gần nhất (vô địch năm 2018 và á quân năm 2022). Đây là lần thứ 18 Pháp góp mặt ở đấu trường World Cup.
Pháp là đội tuyển thứ hai của châu Âu vượt qua vòng loại. Họ ở cùng bảng Ukraine, Iceland, Azerbaijan và có thành tích bất bại (thắng 5, hòa 1, 16 bàn thắng, 4 bàn thua).
Na Uy đánh dấu sự trở lại World Cup sau nhiều năm vắng bóng với thành tích toàn thắng ở vòng loại. Họ đứng đầu bảng đấu có Italy, Israel, Estonia và Moldova, ghi tới 37 bàn.
Trên bảng xếp hạng FIFA, vị trí của Na Uy là 31. Đây là lần thứ tư đội tuyển này tham dự World Cup. Thành tích tốt nhất của Na Uy là lọt vào vòng 1/8 năm 1998 trước khi vắng mặt 28 năm.
Iraq phải trải qua tổng cộng 21 trận đấu mới có thể giành vé tới World Cup 2026. Họ đứng đầu bảng F vòng loại thứ hai, đứng thứ ba ở vòng loại thứ ba (kém Jordan 1 điểm), nhì bảng vòng loại thứ tư và thắng UAE ở vòng loại thứ 5. Trong trận play-off liên lục địa, Iraq vượt qua Bolivia.
Đội tuyển Iraq đứng thứ 57 trên bảng xếp hạng FIFA. Đây mới là lần thứ hai Iraq góp mặt tại World Cup (lần trước vào năm 1986).
Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Phi, Senegal đứng đầu bảng B với thành tích bất bại (7 thắng, 3 hoà) trước các đối thủ CHDC Congo, Sudan, Togo, Mauritania và Nam Sudan, và chỉ để thủng lưới 3 bàn.
Trên bảng xếp hạng FIFA, đội bóng này hiện đứng thứ 14. Đây là lần thứ tư Senegal dự World Cup. Thành tích tốt nhất của họ là lọt vào tứ kết ngay trong lần đầu góp mặt (năm 2002). Khi đó, Senegal gây sốc với chiến thắng trước đội tuyển Pháp.
Đội tuyển Pháp, Senegal, Iraq và Na Uy đối đầu nhau ở bảng I World Cup 2026. Các trận đấu được tổ chức trên 4 sân vận động tại các thành phố New Jersey, Boston và Philadelphia (Mỹ), Toronto (Canada). Pháp là đội được đánh giá mạnh nhất ở bảng này.
Ngày 17/6
2h: Pháp vs Senegal.
5h: Iraq vs Na Uy.
Ngày 23/6
4h: Pháp vs Iraq.
7h: Na Uy vs Senegal.
Ngày 27/6
2h: Na Uy vs Pháp.
2h: Senegal vs Iraq.