Giá tiêu hôm nay 27/5/2026 tại thị trường trong nước

Theo khảo sát trong sáng 27/5, giá tiêu tại thị trường nội địa giảm tại nhiều vùng sản xuất trọng điểm. Hiện, giá tiêu trong nước dao động trong khoảng 137.000 – 142.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk và Lâm Đồng tiếp tục có mức giá tiêu cao nhất cả nước với 142.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai và Đồng Nai duy trì giá tiêu ở mức thấp nhất 137.000 đồng/kg. Giá tiêu hôm nay tại Bà Rịa – Vũng Tàu (TP.HCM) đạt 139.000 đồng/kg (giảm 2.000 đồng/kg).

Giá tiêu thế giới hôm nay 27/5/2026

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không xuất hiện nhiều biến động trong phiên giao dịch gần nhất.

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia đang được niêm yết ở mức 6.979 USD/tấn. Giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 có giá 6.250 USD/tấn, trong khi giá tiêu Malaysia đạt 9.350 USD/tấn.

Tại Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu đi ngang trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn đối với các loại 500 g/l và 550 g/l.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok Indonesia đạt mức 9.151 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia và Việt Nam lần lượt đạt 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn.

Mặc dù giá trong nước giảm song mặt bằng giá tiêu xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì ở mức khá cao so với nhiều năm trước nhờ nhu cầu ổn định từ các thị trường lớn.

Dự báo xu hướng giá tiêu

Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường hồ tiêu có thể tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn khi nguồn cung nội địa ổn định và xuất khẩu chưa có sự đột biến. Tuy nhiên, nếu nhu cầu nhập khẩu tăng trở lại từ các thị trường lớn, giá tiêu có thể xuất hiện nhịp hồi phục mới.

Theo dự báo, ngành hồ tiêu Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026 nhờ định hướng biến đổi chiều sâu, phát triển xanh và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA) cho thấy, trong 15 ngày đầu tháng 5/2026, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt 10.830 tấn, kim ngạch đạt 70,9 triệu USD, giảm 25,4% về lượng và 22,5% về giá trị so với 15 ngày đầu tháng 4/2026, đồng thời tăng nhẹ 2,2% về lượng nhưng giảm 5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, tiêu đen đạt 9.405 tấn, tiêu trắng đạt 1.425 tấn