Video Nga tập kích thủ đô Ukraine bằng tên lửa đạn đạo

(VTC News) -

Thủ đô Kiev, Ukraine rung chuyển sau đòn tấn công của Nga. (Video: X/Ayden)

Cuộc tấn công của Nga vào thủ đô Kiev, Ukraine diễn ra ngay sau vụ tấn công riêng biệt hồi đầu tuần.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết người dân có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau khi cuộc tấn công làm hư hại ngôi nhà riêng ở thủ đô. Trong bài đăng trước đó trên Telegram, ông Klitschko cho biết đơn vị phòng không đã đẩy lùi cuộc tấn công.

Chính quyền quân sự Kiev thông tin thêm nhiều kho hàng bị đốt cháy ở 2 quận. “Tình hình nguy hiểm vẫn còn cao”, chính quyền thông báo thêm.

Một kho hàng lớn dường như đang bốc cháy. (Ảnh: X/Ayden)

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẽ tăng cường sức ép trên mặt trận ngoại giao, quân sự và kinh tế nhằm buộc Nga tiến tới giải pháp hòa bình trước khi mùa đông bắt đầu.

Phát biểu tại cuộc họp các Đại sứ Ukraine ở Kiev, ông Zelensky nhìn nhận mùa thu năm 2026 là giai đoạn Ukraine kỳ vọng có thể tạo đủ áp lực để thúc đẩy Moskva chấm dứt xung đột, dù ông thừa nhận không thể bảo đảm mục tiêu này sẽ đạt được đúng thời điểm.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Nga đang chuẩn bị cho những đợt huy động lực lượng mới và chiến dịch tấn công tiếp theo. Vì vậy, Kiev sẽ kết hợp biện pháp ngoại giao, trừng phạt kinh tế cùng cuộc tấn công nhằm vào những mục tiêu phục vụ chiến dịch quân sự của Nga để gia tăng sức ép.

Trong những tháng gần đây, Ukraine cũng kêu gọi đồng minh cung cấp thêm tên lửa đánh chặn Patriot do Mỹ sản xuất để bảo vệ không phận trước cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga. Tổng thống Zelensky cho rằng việc thiếu tên lửa đánh chặn “chỉ khuyến khích Nga tiến hành cuộc tấn công gây thiệt hại về người”.

Hôm 28/7, ông Zelensky gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump để vận động Washington cấp phép sản xuất tên lửa Patriot trong nước.