Nga nêu điều kiện đồng ý đàm phán về Ukraine

(VTC News) -

Bên lề Diễn đàn Kazakhstan - Nga lần thứ 3, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin nhấn mạnh: “Chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán và cởi mở với giải pháp thông qua thương lượng, chúng tôi nhiều lần chứng minh điều này. Chính phía bên kia, phía Ukraine rút khỏi cuộc đàm phán, họ muốn rút lui, rồi lại tự cấm mình tham gia. Nói một cách nhẹ nhàng nhất là không nhất quán”.

Ông Galuzin cũng nhận định: “Nếu những nước phương Tây ủng hộ Ukraine hình thành sự hiểu biết về nhu cầu đối thoại thẳng thắn, mang tính xây dựng nhằm giải quyết những nguyên nhân gốc rễ được biết đến của cuộc xung đột thì có lẽ triển vọng cho cuộc đối thoại như vậy sẽ xuất hiện”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, ông Galuzin lưu ý nếu những nước phương Tây không sẵn sàng và không mang lại sự đảm bảo rằng chính quyền Kiev tuân thủ thỏa thuận đạt được, Nga sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt để loại bỏ tận gốc nguyên nhân gây ra cuộc xung đột và đảm bảo lợi ích của Moskva.

Diễn đàn Nga và Kazakhstan lần thứ nhất được tổ chức tại trụ sở TASS ở Moskva vào tháng 11/2024, nhân kỷ niệm 120 năm thành lập hãng thông tấn này. Cuộc gặp thứ 2 theo thể thức này diễn ra vào năm ngoái tại Almaty.

Trong khi ở diễn biến khác, chuyên gia phân tích tại Viện Kinh tế Quân sự và Chiến lược Thế giới thuộc Đại học Kinh tế Cao cấp Quốc gia Nga Nikolay Novik cho rằng Kiev không nên trông chờ vào việc Mỹ mở rộng sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot và THAAD.

Ông Novik cũng nhấn mạnh thêm những thỏa thuận do Lầu Năm Góc ký kết sẽ không dẫn đến việc tăng cường cung cấp vũ khí cho Ukraine trong những tháng tới, đó là lý do tại sao chương trình Danh mục yêu cầu ưu tiên của Ukraine (PURL) vẫn là cơ chế chính để Kiev có được chúng.

Trước đó, Lầu Năm Góc thông báo ký kết thỏa thuận khung với Northrop Grumman trị giá 3 tỷ USD. Việc thực hiện hợp đồng này cuối cùng sẽ cho phép tăng gấp 3 lần sản lượng tên lửa PAC-3 cho hệ thống Patriot và tăng gấp 4 lần sản lượng linh kiện hệ thống THAAD.

“Khung thời hạn 7 năm của hợp đồng mới có nghĩa là sự gia tăng sản lượng thực tế diễn ra từ năm 2027 - 2028, chứ không phải trong những tháng tới. Do đó, cơ chế PURL, nơi xử lý khoảng 95% số tên lửa được cung cấp vẫn là kênh hiệu quả duy nhất dành cho Ukraine. Trong suốt một năm chương trình hoạt động, 29 quốc gia đóng góp 6,7 tỷ USD vào đó”, chuyên gia này cho biết.

Ông Novik lưu ý thêm đối với Ukraine, tác động của thỏa thuận ký kết là dấu hiệu tích cực một cách gián tiếp chứ không phải trực tiếp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng hứa với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky về giấy phép sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot hồi tháng 7, nhưng từ bỏ ý định này vào 31/7. Ông Trump nói không có thỏa thuận nào như vậy tồn tại và công nghệ này quá giá trị để chuyển giao.