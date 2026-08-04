Thành phố đáng sống nhất thế giới thuộc nước nào?

Đan Mạch
Theo thông tin từ The Economist Group (một công ty truyền thông và dịch vụ thông tin toàn cầu của Anh), Copenhagen (Đan Mạch) vẫn là thành phố đáng sống nhất thế giới, đạt điểm tuyệt đối 100 trên 100 ở ba hạng mục. Vienna (Áo) và Melbourne (Úc) đứng phía sau.EIU đánh giá 173 thành phố dựa trên 5 nhóm tiêu chí gồm: sự ổn định, chăm sóc sức khỏe, văn hóa và môi trường, giáo dục, cơ sở hạ tầng.
Hà Lan
Việt Nam
Trung Quốc
Trung Quốc
Nhật Bản
Tokyo và Osaka giúp Nhật Bản trở thành đại diện Châu Á duy nhất góp mặt trong Top 10 thành phố đáng sống nhất thế giới năm 2026 của EIU nhờ sự áp đảo tuyệt đối ở các tiêu chí nền tảng. Cả hai đô thị này đều ghi điểm tối đa 100/100 ở ba trụ cột quan trọng: Ổn định, Y tế và Giáo dục. Sự kết hợp giữa tỷ lệ tội phạm cực thấp, thể chế chính trị vững chắc, hệ thống y tế công cộng thuộc hàng hàng đầu thế giới cùng chất lượng giáo dục đồng bộ tạo nên môi trường sống an toàn và đáng tin cậy vượt trội. So với các trung tâm tài chính lớn khác tại Châu Á như Singapore - vốn thường bị giảm điểm do áp lực mật độ dân số và chi phí sinh hoạt đắt đỏ - hai đại diện của Nhật Bản duy trì được sự cân bằng tốt hơn giữa hạ tầng hiện đại và chất lượng dịch vụ công.
Hàn Quốc
Singapore
Thủ đô xe điện
Thủ đô công viên giải trí hàng đầu
Thủ đô của các tòa nhà cao tầng kính mặt dựng
Thành phố xe đạp
Theo Copenhagen Urban Development (mô hình quy hoạch và phát triển đô thị bền vững nổi tiếng toàn cầu của thủ đô Đan Mạch), Copenhagen – Thành phố xe đạp tuyệt vời nhất thế giới Copenhagen sở hữu mạng lưới dày đặc gồm hàng trăm đường dành riêng cho xe đạp, làn đường xe đạp và các tuyến đường xe đạp xanh. Copenhagen có khoảng 400 km đường dành cho xe đạp cùng hơn 25 cây cầu dành riêng cho người đi bộ và xe đạp, tạo nên sự kết nối chặt chẽ trong toàn thành phố. Tại đây, xe đạp là phương tiện di chuyển được ưu tiên hàng đầu, với số lượng xe đạp còn nhiều hơn cả số lượng cư dân thành phố. Dù bạn đang ở bất kỳ đâu trong thành phố, văn hóa xe đạp vẫn luôn hiện diện rõ nét.
Hải Phòng - Đà Nẵng
Hà Nội - TP.HCM
Theo Time Out (một tạp chí và hệ thống truyền thông toàn cầu của Anh chuyên về du lịch, văn hóa, ẩm thực và giải trí đô thị, ra đời năm 1968 tại London, Anh), Hà Nội xếp ở vị trí thứ 25, TP.HCM xếp ở vị trí 38 trong top 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2026.Người dân địa phương đánh giá Hà Nội rất tích cực trên mọi phương diện. Thành phố nhận được đánh giá khả năng chi trả cao, với 62% cư dân Hà Nội nói rằng ăn ngoài là rẻ và 80% cũng nói tương tự khi đi uống cà phê. 73% người dân địa phương ở Hà Nội giới thiệu thị trường ẩm thực, 67% đánh giá cao cuộc sống về đêm và 72% nói rằng việc kết bạn ở thành phố là điều dễ dàng. TP.HCM đạt điểm xuất sắc về ẩm thực (với 75% người dân địa phương đánh giá cao) và cuộc sống về đêm (với 70% điểm tán thành). Chắc chắn đây là thành phố mang lại cảm giác dễ chịu, với người dân địa phương báo cáo mức độ hạnh phúc tổng thể là 75% và cùng tỷ lệ đó nói rằng việc kết bạn dễ dàng.
Cần Thơ - Huế
Đồng Nai - Cần Thơ
Huế
Cần Thơ
Hải Phòng
Đà Nẵng
Danh xưng “thành phố đáng sống nhất Việt Nam” từ lâu trở thành tên gọi quen thuộc mà truyền thông, du khách và công chúng ưu ái dành riêng cho Đà Nẵng. Thương hiệu này bắt nguồn từ sự kết hợp hài hòa giữa cảnh quan thiên nhiên trù phú, quy hoạch đô thị hiện đại, ít ùn tắc giao thông cùng môi trường sống trong lành vượt trội so với các đại đô thị lớn.Bên cạnh đó, Đà Nẵng còn ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ các chính sách an sinh xã hội mang bản sắc riêng như chương trình “5 không”, “3 có”, “4 an”, kết hợp với lối sống văn minh, an toàn và sự hiếu khách của người dân địa phương.Dù vậy, trên bản đồ đánh giá quốc tế như Báo cáo chỉ số đáng sống toàn cầu (Global Liveability Index) của Economist Intelligence Unit (EIU), tổ chức này chỉ đưa Hà Nội và TP.HCM vào danh sách khảo sát định kỳ, trong đó Hà Nội thường giữ vị trí cao nhất về độ an toàn, y tế và giáo dục tại Việt Nam.