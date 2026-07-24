Quốc gia nào có trữ lượng kim cương lớn nhất thế giới?

Nga
Theo Statista (nền tảng trực tuyến toàn cầu hàng đầu về dữ liệu thị trường và người tiêu dùng), tính đến năm 2025, trữ lượng kim cương công nghiệp tự nhiên của Nga ước tính đạt khoảng 750 triệu carat. Theo đó, Nga sở hữu trữ lượng kim cương công nghiệp lớn nhất thế giới. Gần một nửa lượng kim cương được khai thác trên toàn cầu được sử dụng cho mục đích công nghiệp dưới dạng kim cương thô. Kim cương công nghiệp có thể được ứng dụng trong các quy trình cắt, khoan, mài và đánh bóng.
Việt Nam
Mỹ
Trung Quốc
Hà Lan
Mỹ
Congo
Xét về sản lượng khai thác, Nga và Congo là hai quốc gia sản xuất kim cương lớn nhất thế giới. Nga khai thác 16 triệu carat kim cương công nghiệp vào năm 2025, trong khi Congo sản xuất 7 triệu carat trong cùng năm đó. Nhu cầu về kim cương thô đang gia tăng trên toàn cầu và dự kiến sẽ đạt khoảng 292 triệu carat vào năm 2050.
Tây Ban Nha
0,1g
0,2g
Trong ngành đá quý, 1 carat (ct) bằng 0,2 gam (tương đương 200 miligam).Điều này có nghĩa là 1 gam sẽ bằng 5 carat. Đối với kim cương có giác cắt tròn, viên 1 carat sẽ tương đương kích thước khoảng 6,3 - 6,5 mm (hay còn gọi là 6 ly 3 - 6 ly 5).
0,3g
0,4g
Chế tạo vật liệu cắt, khoan và đánh bóng
Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người, khoảng 70% - 80% sản lượng kim cương khai thác trên thế giới (và phần lớn kim cương nhân tạo) được dùng cho mục đích công nghiệp chứ không phải trang sức.Chế tạo công cụ cắt gọt: Nhờ độ cứng tuyệt đối, các vụn kim cương thô hoặc mảnh kim cương nhân tạo được gắn vào lưỡi cưa, đĩa cắt. Chúng được dùng để cắt các vật liệu siêu cứng như đá hoa cương, bê tông cốt thép, thủy tinh công nghiệp, hoặc gốm kỹ thuật.Mũi khoan công nghiệp và thăm dò: Đầu mũi khoan đính kim cương là thiết bị bắt buộc trong ngành khai thác dầu khí, địa chất và khoáng sản để có thể đâm xuyên qua các tầng đá cứng sâu dưới lòng đất. Ngoài ra, mũi khoan phủ kim cương cũng được dùng trong nha khoa (khoan răng) và y tế.
Chế biến thực phẩm
Sản xuất xi măng
Sản xuất phân bón
Thạch Khê
Quý Xa
Trại Cau
Không có mỏ kim cương nào
Việt Nam không có mỏ kim cương tự nhiên để khai thác thương mại. Toàn bộ kim cương tự nhiên trên thị trường trang sức trong nước đều là hàng nhập khẩu chính ngạch (phần lớn qua các trung tâm đá quý lớn trên thế giới như Hồng Kông) hoặc kim cương nhân tạo/nuôi cấy. Mặc dù Việt Nam có cấu trúc địa chất phức tạp với nhiều mỏ đá quý nổi tiếng (như Ruby tại Lục Yên, Yên Bái hay Sapphire ở Nghệ An, Tây Nguyên), các điều kiện tự nhiên tại đây không đáp ứng được quá trình hình thành mỏ kim cương tự nhiên.