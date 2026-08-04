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Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 4/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Lúc 6h45 sáng nay 4/8/2026, giá vàng 9999 tại Mi Hồng tăng nhẹ 20.000 đồng/chỉ ở chiều bán ra so với hôm qua.

Vàng 9999 (còn được biết đến với tên gọi vàng ta hoặc vàng 24K) là dòng vàng có độ tinh khiết cao, với hàm lượng vàng nguyên chất lên tới 99,99%. Nhờ tỷ lệ vàng gần như tuyệt đối, vàng 9999 có đặc tính mềm, dẻo và dễ bị biến dạng nếu chịu lực tác động mạnh.

Đặc điểm trên khiến vàng 9999 không phù hợp với những mẫu trang sức có thiết kế cầu kỳ hoặc yêu cầu gắn nhiều loại đá. Trên thị trường, vàng 9999 chủ yếu được chế tác thành nhẫn tròn trơn, vàng miếng.

Vàng 9999 chủ yếu được chế tác thành nhẫn tròn trơn, vàng miếng. (Ảnh minh họa: AI)

Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 4/8/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Theo khảo sát lúc 6h45 sáng nay 4/8/2026, Công ty TNHH Vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng SJC (9999) ở mức 13.820.000 - 14.000.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giữ nguyên chiều mua vào và tăng 20.000 đồng/chỉ ở chiều bán ra so với hôm qua.

Bảng giá vàng tại Mi Hồng, tính đến 7h ngày 4/8/2026

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Vàng SJC

13.820.000

14.000.000

VND/chỉ

Vàng 999

13.820.000

14.000.000

VND/chỉ

Vàng 985

12.520.000

12.770.000

VND/chỉ

Vàng 980

12.450.000

12.700.000

VND/chỉ

Vàng 950

12.070.000

-

VND/chỉ

Vàng 750

9.200.000

9.500.000

VND/chỉ

Vàng 680

8.050.000

8.350.000

VND/chỉ

Vàng 610

7.750.000

8.050.000

VND/chỉ

Vàng 580

7.150.000

7.450.000

VND/chỉ

Vàng 410

4.400.000

4.700.000

VND/chỉ

So sánh giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật đến 7h00 ngày 4/8/2026

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Mi Hồng

Vàng SJC

13.820.000

14.000.000

VND/chỉ

Vàng 999

13.820.000

14.000.000

VND/chỉ

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.750.000

14.100.000

VND/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.750.000

14.102.000

VND/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.650.000

14.050.000

VND/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.650.000

14.060.000

VND/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.350.000

13.850.000

VND/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.750.000

14.100.000

VND/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.610.000

14.090.000

VND/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.610.000

14.090.000

VND/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.380.000

13.880.000

VND/chỉ

Doji

Vàng SJC

13.750.000

14.100.000

VND/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.700.000

14.100.000

VND/chỉ

Nguyên Liệu 99.99

13.050.000

13.250.000

VND/chỉ

Nữ trang 9999

13.500.000

14.000.000

VND/chỉ

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.800.000

14.200.000

VND/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.800.000

14.200.000

VND/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.800.000

14.200.000

VND/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.600.000

14.100.000

VND/chỉ

Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

13.720.000

14.120.000

VND/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.620.000

-

VND/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.520.000

14.020.000

VND/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

13.750.000

14.100.000

VND/chỉ

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.750.000

14.100.000

VND/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.750.000

14.100.000

VND/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.400.000

14.000.000

VND/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Mi Hồng và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.

Hoàng Lan
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