Đóng

Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 30/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

(VTC News) -

Lúc 8h sáng nay 30/7/2026, giá vàng 9999 tại Mi Hồng được điều chỉnh giảm nhẹ từ 20.000 đồng/chỉ so với hôm qua.

Vàng 9999 (thường được gọi vàng ta hoặc vàng 24K) là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất đạt tới 99,99%. Tỷ lệ tinh khiết gần như tối đa khiến vàng 9999 có tính chất mềm dẻo và dễ biến dạng khi chịu tác động mạnh.

Do vậy, vàng 9999 ít khi được dùng làm trang sức cầu kỳ hay đính đá phức tạp. Thay vào đó, vàng 9999 thường được chế tác dưới dạng nhẫn trơn và vàng miếng. 

Giá vàng 9999 Mi Hồng hôm nay 30/7/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Cập nhật lúc 8h00 sáng nay 30/7/2026, Công ty TNHH Vàng Mi Hồng niêm yết giá vàng SJC (9999) ở mức 13.880.000 - 14.080.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra), giảm 20.000 đồng/chỉ ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua. 

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh minh họa: AI)

Bảng giá vàng tại Mi Hồng, tính đến 8h ngày 30/7/2026

Loại vàng  Giá mua vào  Giá bán ra  Đơn vị 
Vàng SJC  13.880.000 14.080.000 VND/chỉ 
Vàng 999  13.880.000 14.080.000 VND/chỉ 
Vàng 985  12.500.000 12.750.000 VND/chỉ 
Vàng 980  12.430.000 12.680.000 VND/chỉ 
Vàng 950  12.050.000 - VND/chỉ 
Vàng 750  9.200.000 9.500.000 VND/chỉ 
Vàng 680  8.050.000 8.350.000 VND/chỉ 
Vàng 610  7.750.000 8.050.000 VND/chỉ 
Vàng 580  7.150.000 7.450.000 VND/chỉ 
Vàng 410  4.450.000 4.750.000 VND/chỉ 

So sánh giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng giá vàng tại Mi Hồng và các thương hiệu lớn trên thị trường, cập nhật lúc 8h00 ngày 30/7/2026

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

Mi Hồng 

Vàng SJC 

13.880.000

14.080.000

VND/chỉ 

Vàng 999 

13.880.000

14.080.000

VND/chỉ 

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.750.000

14.150.000

VND/chỉ 

Vàng SJC 5 chỉ

13.750.000

14.152.000

VND/chỉ 

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.700.000

14.100.000

VND/chỉ 

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.700.000

14.110.000

VND/chỉ 

Nữ trang 99,99%

13.400.000

13.900.000

VND/chỉ 

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.750.000

14.150.000

VND/chỉ 

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.650.000

14.120.000

VND/chỉ 

Vàng Kim Bảo 999.9

13.650.000

14.120.000

VND/chỉ 

Vàng nữ trang 999.9

13.450.000

13.950.000

VND/chỉ 

Doji

Vàng SJC

13.750.000

14.150.000

VND/chỉ 

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.850.000

14.250.000

VND/chỉ 

Nguyên Liệu 99.99

13.150.000

13.350.000

VND/chỉ 

Nữ trang 9999

13.650.000

14.150.000

VND/chỉ 

Bảo Tín Minh Châu

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.810.000

14.200.000

VND/chỉ 

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.810.000

14.200.000

VND/chỉ 

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.810.000

14.200.000

VND/chỉ 

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.700.000

14.100.000

VND/chỉ 

Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

13.810.000

14.200.000

VND/chỉ 

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.760.000

-

VND/chỉ 

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.690.000

14.090.000

VND/chỉ 

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

13.710.000

14.110.000

VND/chỉ 

Phú Quý

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.710.000

14.110.000

VND/chỉ 

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.710.000

14.110.000

VND/chỉ 

Vàng trang sức 999.9

13.400.000

14.000.000

VND/chỉ

Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Mi Hồng và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày. 

Hoàng Lan
⚡ Tin mới nhất 🔥 Tin nổi bật

Tin mới

Xem thêm