Nga tập kích thủ đô Kiev bằng tên lửa đạn đạo

(VTC News) -

Nga phát động loạt cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo trên khắp Ukraine với nhiều vụ nổ được báo cáo ở Kiev, chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo Moskva đang chuẩn bị làn sóng tấn công quy mô lớn khác nhằm vào Ukraine.

Theo Thị trưởng Vitali Klitschko, các vụ cháy được cho bùng phát tại khu nhà không phải nhà ở tại quận Sviatoshynskyi và Obolonskyi của thủ đô Kiev sau khi mảnh vỡ rơi xuống. Cuộc tấn công khiến ít nhất một người thiệt mạng.

Khói và lửa bốc lên hướng về Obolon, Kiev sau cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. (Ảnh: Kyiv Independent)

Phóng viên của Kyiv Independent có mặt tại hiện trường thông tin thêm họ nghe thấy nhiều tiếng nổ ở Kiev bắt đầu từ 1h18 ngày 30/7 (giờ địa phương). Lực lượng Không quân Ukraine cũng cảnh báo tên lửa đạn đạo đang hướng tới thành phố Dnipro và sau đó là thành phố Kryvyi Rih cùng như mục tiêu tốc độ cao khác được phóng từ tỉnh Kharkiv về phía Dnipro.

Tổng thống Zelenskiy nhấn mạnh sự an toàn của người dân Ukraine phụ thuộc vào sự sẵn lòng của đồng minh trong việc cung cấp hệ thống phòng thủ chống tên lửa, sau khi ông trở về từ Mỹ. Ông Zelenskiy cho rằng Tổng thống Donald Trump đồng ý cấp cho Ukraine giấy phép sử dụng tên lửa Patriot.

Hôm 29/7, Tổng thống Zelensky cảnh báo trên mạng xã hội rằng Nga có thể sẽ tiến hành cuộc tấn công quy mô lớn vào nước này trong đêm.

“Người Nga đã chuẩn bị cuộc tấn công quy mô lớn từ vài ngày trước và rất có thể cuộc tấn công sẽ được thực hiện tối nay. Xin hãy chú ý đến cảnh báo không kích trong hôm nay ở tất cả các vùng của Ukraine và tự bảo vệ mình”, ông Zelensky thông tin trong bài đăng trên X.

Người dân tìm nơi trú ẩn tại ga tàu Palats Ukraina ở thủ đô Kiev, Ukraine. (Ảnh: Kyiv Independent)

Các cuộc tấn công quy mô lớn nhắm vào thủ đô của Ukraine với tần suất đáng báo động trong suốt mùa xuân và mùa hè năm 2026. Khi cuộc tấn công trên chiến trường chậm lại, Moskva áp dụng chiến thuật mới trong cuộc xung đột với Ukraine: áp đảo hệ thống phòng không vốn yếu kém của nước này bằng tên lửa đạn đạo, tấn công khu dân cư và di tích văn hóa.

Ở phía ngược lại, Ukraine vừa mở đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) mới nhằm vào Moskva với hơn 390 UAV hướng về thủ đô Nga. Trong thông báo đăng trên Telegram ngày 28/7, Thị trưởng Sergey Sobyanin cho biết phần lớn UAV đã bị đánh chặn từ xa, trong đó 81 chiếc bị bắn hạ khi tiếp cận Moskva.

Thống đốc tỉnh Moskva Andrey Vorobyov thông tin thêm tòa chung cư tại thị trấn Chekhov, cách Moskva khoảng 50 km về phía nam bị UAV đánh trúng trực tiếp. Lực lượng cứu hộ được điều động tới hiện trường và giới chức xác nhận không có thương vong.

Theo RT, đợt tấn công diễn ra trong bối cảnh Ukraine gần đây liên tiếp tập kích các kho hàng của Wildberries - nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất Nga. Kiev cho rằng các cơ sở này lưu trữ linh kiện bị trừng phạt dùng để sản xuất UAV và trang thiết bị cho tiền tuyến, trong khi Moskva bác bỏ cáo buộc, khẳng định Wildberries không tham gia cung ứng cho quân đội.