(VTC News) -

Nhà mái Thái có đặc trưng độ dốc mái lớn. Với diện tích 100m², ngôi nhà thường bố trí 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, khu vực bếp - ăn và từ 1 đến 2 phòng vệ sinh.

Ưu điểm của mái Thái là sang trọng, cân đối, có khả năng chống nóng, thoát nước mưa nhanh và phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam. Đây là một trong những mẫu nhà được nhiều gia đình ở cả khu vực thành thị và nông thôn lựa chọn.

Chi phí xây nhà mái Thái 1 tầng 3 phòng ngủ 100m² bao nhiêu?

Chi phí xây nhà mái Thái thường được áp dụng công thức:

Chi phí xây dựng = Tổng diện tích xây dựng × Đơn giá xây dựng

Trong đó, tổng diện tích xây dựng bao gồm diện tích các tầng, phần móng, mái và các hạng mục phụ theo hệ số quy đổi.

Cụ thể, móng băng tính 50% diện tích sàn; móng tính 20% - 40% diện tích sàn; móng bè tính khoảng 80% diện tích sàn nhà. Diện tích mái Thái được tính khoảng 50 - 70% diện tích sàn.

Nhà mái Thái 1 tầng 3 phòng ngủ. (Ảnh: Duraflex)

Đối với nhà 1 tầng mái Thái 3 phòng ngủ diện tích sàn 100m², diện tích xây dựng được tính như sau:

Diện tích sàn: 100 × 100% = 100m²

Diện tích móng: 100 x 40% = 40m²

Diện tích mái Thái: 100 × 70% = 70m²

Tổng diện tích xây dựng: 210m²

Nếu áp dụng đơn giá xây dựng phần thô 4 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Thái 1 tầng 100m² là:

210m² x 4 triệu đồng/m² = 840 triệu đồng

Nếu tính theo đơn giá xây dựng trọn gói 8 triệu đồng/m², chi phí xây nhà mái Thái 1 tầng 100m² là:

210m² x 8 triệu đồng/m² = 1,68 tỷ đồng

Lưu ý, thông tin mang tính chất tham khảo. Chi phí xây nhà mái Thái 1 tầng 3 phòng ngủ 100m² thực tế sẽ thay đổi theo địa điểm xây dựng, phong cách thiết kế, điều kiện thi công, yêu cầu hoàn thiện của chủ đầu tư.

Mẹo tối ưu chi phí khi xây nhà mái Thái

Để tránh phát sinh chi phí xây nhà, gia chủ nên lập dự toán chi tiết trước khi khởi công, lựa chọn thiết kế phù hợp với nhu cầu sử dụng thay vì chạy theo xu hướng.

Đồng thời, nên so sánh báo giá từ nhiều nhà thầu uy tín, ký hợp đồng rõ ràng về đơn giá, tiến độ và vật liệu sử dụng trước khi ký hợp đồng.

Ngoài ra, việc chuẩn bị nguồn tài chính dự phòng khoảng 5 - 10% tổng giá trị công trình cũng rất cần thiết để xử lý các khoản phát sinh trong quá trình thi công.