(VTC News) -

Nhà 1 tầng 90m² thường được bố trí từ 2–3 phòng ngủ, phòng khách, bếp kết hợp phòng ăn và 1–2 phòng vệ sinh, đảm bảo không gian sống tiện nghi và thông thoáng.

Cách tính chi phí xây nhà 1 tầng 90m²

Để tính chi phí xây nhà, các đơn vị xây dựng thường áp dụng công thức:

Chi phí xây dựng = Tổng diện tích xây dựng × Đơn giá xây dựng/m²

Tổng diện tích xây dựng bao gồm diện tích sàn, diện tích móng và mái. Trong đó, tầng trệt tính 100% diện tích, mái bằng tính 50% diện tích, móng bè tính 50% diện tích, móng đơn tính 40% diện tích.

Nhà 1 tầng mái Thái. (Ảnh minh họa: AI)

Với nhà 1 tầng diện tích sàn 90m², mái bằng, cách tính diện tích xây dựng tham khảo như sau:

Tầng trệt: 100% x 90m² = 90m²

Phần móng: 40% x 90m² = 40m²

Mái bằng: 50% x 90m² = 45m²

Tổng diện tích xây dựng là 175m²

Chi phí xây nhà 1 tầng 90m² bao nhiêu tiền?

Chi phí xây nhà 1 tầng 90m² thường được tính theo mét vuông xây dựng. Đơn giá xây dựng hiện gồm hai nhóm chính: đơn giá xây phần thô và đơn giá xây trọn gói. Trong đó, đơn giá xây nhà phần thô dao động từ 3,3 - 4 triệu đồng/m²

Đơn giá xây nhà trọn gói từ 4,5 - 8 triệu đồng/m², tùy theo gói vật liệu hoàn thiện.

Nếu chọn đơn giá xây thô 4 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 1 tầng 90m² dự kiến là:

175m² x 4 triệu đồng/m² = 700 triệu đồng

Nếu đơn giá xây trọn gói 7 triệu đồng/m², chi phí xây nhà 1 tầng 90m² dự kiến là:

175m² x 7 triệu đồng/m² = 1,225 tỷ đồng

Tuy nhiên, trên đây chỉ là mức chi phí tham khảo. Tổng kinh phí thực tế có thể thay đổi do phong cách kiến trúc, vật liệu hoàn thiện, hệ mái, khu vực thi công...

Để kiểm soát ngân sách hiệu quả, gia chủ nên xác định rõ nhu cầu sử dụng và lập dự toán ngay từ đầu. Thiết kế công năng hợp lý, hạn chế thay đổi bản vẽ trong quá trình thi công sẽ giúp tránh phát sinh chi phí không cần thiết.