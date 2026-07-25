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Bên trong căn phòng giải mã ADN tìm danh tính liệt sĩ
(VTC News) -
Bên trong Trung tâm Giám định ADN, mỗi mẩu xương, chiếc răng được xử lý bằng công nghệ hiện đại và sự tỉ mỉ tuyệt đối nhằm tìm lại danh tính các liệt sĩ.
Phan Quỳnh
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