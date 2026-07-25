HLV Timor Leste thừa nhận 'chưa đá đã nghĩ thua Việt Nam'

(VTC News) -

"Timor Leste không phải những người duy nhất nghĩ về một trận thua đội tuyển Việt Nam trước giờ bóng lăn. Họ là đội bóng lớn và trận đấu này được dự báo rất khó khăn. Tuyển Việt Nam đã tôn trọng chúng tôi khi sử dụng cầu thủ tốt nhất. Quả thật rất khó khăn khi đối đầu với họ", ông Ze Pedro - huấn luyện viên trưởng đội tuyển Timor Leste cho biết.

Đội tuyển Timor Leste gặp rất nhiều khó khăn khi phải nhận bàn thua ngay ở phút thứ 7 sau cú sút trong vòng cấm của Đỗ Hoàng Hên. Kết thúc hiệp 1, đội tuyển Việt Nam sớm dẫn trước đến 5 bàn khi Hoàng Hên, Đình Bắc lập cú đúp và Xuân Son ghi 1 bàn. Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam có thêm 2 bàn nữa và ấn định chiến thắng 7-0.

Timor Leste nhận thất bại trước Việt Nam.

HLV Ze Pedro không quá buồn phiền vì thất bại của Timor Leste. Ông cho rằng các học trò đã gặp đội rất mạnh và sở hữu nhiều ngôi sao như Hoàng Đức, Quang Hải, Xuân Son. Timor Leste mặc một số sai lầm nhưng đội tuyển Việt Nam thi đấu xuất sắc hơn và xứng đáng có chiến thắng.

Nhà cầm quân 47 tuổi nhận định: "Đội tuyển Timor-Leste nhận bàn thua sớm và mắc nhiều sai lầm ở giữa sân. Chúng tôi là đội bóng với nhiều cầu thủ trẻ, cần nỗ lực và học hỏi để phát triển. Đối đầu với Việt Nam là trận đấu rất, rất khó khăn.

Timor Leste sẽ tiếp tục tập luyện, nỗ lực hết sức có thể. Điều quan trọng là phải quên đi kết quả này, các cầu thủ cần hồi phục. Tôi sẽ cố gắng chọn 11 cầu thủ tốt nhất cho trận gặp Singapore".

Ở lượt trận tiếp theo, đội tuyển Timor Leste sẽ đối đầu với Singapore - những người vừa trải qua chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Campuchia trên sân khách. Đội bóng đảo quốc sư tử may mắn có được bàn thắng ở phút 90+12 do công của Fandi.

Nhìn chung, cơ hội để Timor Leste tạo ra bất ngờ vẫn xuất hiện. Đội bóng này có khả năng phản công rất ấn tượng, đã một lần đưa bóng trúng cột dọc khung thành của Lê Giang Patrik và sở hữu một vài cơ hội khác có thể ghi bàn.