Trung Quốc ứng phó khẩn cấp với bão Noul

Vào lúc 18h chiều 24/7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc tiếp tục phát đi cảnh báo bão màu cam, mức nghiêm trọng thứ 2 trong 4 cấp theo màu chỉ sau màu đỏ, sau khi dự báo bão Noul ​​sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển tỉnh Quảng Đông vào đêm 25/7 hoặc rạng sáng 26/7.

Cụ thể, theo dự báo của cơ quan này, bão Noul sẽ di chuyển về hướng Tây Bắc với tốc độ 25 - 30 km/giờ và mạnh dần lên. Bão dự kiến ​​sẽ đi vào khu vực Đông Bắc Biển Đông trong đêm nay và tiến gần đến vùng biển phía Đông tỉnh Quảng Đông.

Bão sẽ đổ bộ vào khu vực ven biển giữa Chu Hải và Nhiêu Bình thuộc tỉnh này từ tối 25/7 đến rạng sáng 26/7 (với sức gió 33 - 40 m/s, tương đương cấp 12 - 13). Sau khi đổ bộ, bão sẽ chuyển hướng di chuyển về phía Bắc và suy yếu dần.

Tỉnh Phúc Kiến phải sơ tán tàu cá và các nhân viên làm việc trên biển. (Ảnh: CCTV)

Ngày 24/7, Văn phòng Ban Tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia đã phối hợp với Bộ Quản lý Khẩn cấp Trung Quốc tổ chức cuộc họp trực tuyến, chỉ đạo công tác chuẩn bị và ứng phó với bão Noul.

Cuộc họp nhận định, cơn bão dự kiến ​​sẽ gây ra gió mạnh và mưa lớn tại khu vực miền Nam Trung Quốc và phía Nam sông Dương Tử. Do mực nước tại các sông, hồ và hồ chứa trong khu vực chịu ảnh hưởng hiện đang ở mức cao, do vậy tình hình phòng chống bão lũ được đánh giá là nghiêm trọng và phức tạp.

Vào lúc 9 giờ cùng ngày, Ban Tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ IV đối với 2 tỉnh Quảng Đông và Phúc Kiến, đồng thời cử một đoàn công tác đến Quảng Đông để trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống bão lũ.

Theo mạng Thời tiết Trung Quốc, bão Noul hiện đang trải rộng trên một hệ thống mây có đường kính hơn 800 km và dự kiến ​​sẽ gây ảnh hưởng sâu rộng sau khi đổ bộ. Phía Đông Quảng Đông, phía Nam Phúc Kiến và phía Nam Giang Tây sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với tổng lượng mưa tích lũy cục bộ đạt tới 400 - 450 mm, đỉnh điểm lên tới 500 - 600 mm.

Ông Tín Hân, một nhà khí tượng học của Trung Quốc, đăng bài phân tích nhận định: “Cơn bão này đang di chuyển nhanh và sẽ tiến sâu vào đất liền phía Bắc sau khi đổ bộ, ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn. Hơn thế, tại khu vực gần nơi bão đổ bộ và sườn phía Đông Bắc, luồng gió từ phía Nam thổi vào kết hợp với tác động của địa hình đòi hỏi phải đề phòng nguy cơ mưa đặc biệt lớn”.

Do ảnh hưởng của bão, từ ngày 25/7, các dịch vụ tàu trong tỉnh Quảng Đông sẽ bị tạm dừng, dự kiến ​​toàn bộ các dịch vụ này sẽ phải ngừng hoạt động trong ngày 26/7. Tỉnh Phúc Kiến cũng phải sơ tán tàu cá và các nhân viên làm việc trên biển, đồng thời gia cố các bè nuôi trồng thủy sản.