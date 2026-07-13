Sau Bavi, Trung Quốc cảnh báo nhiều bão mạnh hơn trong mùa hè

Theo các hãng truyền thông quốc tế, trong bản dự báo khí hậu giữa mùa hè mới nhất, Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc nhận định sẽ có tới 6 cơn bão nhiệt đới đổ bộ vào nước này trong mùa hè năm nay, cao hơn mức trung bình nhiều năm.

Các cơn bão được dự báo có cường độ tương đối mạnh và chủ yếu ảnh hưởng đến các khu vực ven biển phía Nam và phía Đông Trung Quốc. Cơ quan này không cho biết liệu dự báo trên, được công bố vào tuần trước, có bao gồm bão Bavi hay không.

Một đoạn đường bị sạt lở do bão Bavi tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Bão Bavi đổ bộ vào khu vực ven biển Trung Quốc vào cuối ngày 11/7 trước khi nhanh chóng suy yếu khi đi sâu vào đất liền. Hoàn lưu bão gây mưa lớn tại một số địa phương thuộc các tỉnh Chiết Giang, Hà Bắc và một số khu vực của thủ đô Bắc Kinh.

Ngày 12/7, chính quyền Trung Quốc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống lũ và cứu trợ thiên tai khi hoàn lưu sau bão gây mưa trên diện rộng. Các cơ quan chức năng đã ban bố cảnh báo đỏ - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo bốn cấp của Trung Quốc - đối với nguy cơ xảy ra lũ quét và các thảm họa địa chất tại nhiều địa phương.

Trước khi bão đổ bộ, tỉnh Chiết Giang đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó khẩn cấp. Tính đến 19h ngày 11/7, khoảng 2,68 triệu người đã được sơ tán đến nơi an toàn và hơn 19.000 điểm trú ẩn khẩn cấp được mở cửa để tiếp nhận người dân.

Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, tàn dư của bão Bavi sẽ tiếp tục gây mưa tại các tỉnh Đông Bắc như Liêu Ninh và Cát Lâm đến sáng 15/7. Tuy nhiên, nhìn chung Trung Quốc đã tránh được các trận mưa cực lớn và nguy cơ lũ lụt nghiêm trọng mà một số mô hình dự báo từng cảnh báo khi bão tiến gần đất liền vào cuối tuần trước.

Ông James Caron, Giám đốc điều hành phụ trách khí tượng khu vực Bắc Mỹ và châu Á của Atmospheric G2, nhận định kịch bản lũ lụt nghiêm trọng nhất đã không xảy ra.

Theo ông Caron, nguyên nhân chủ yếu là bão Bavi di chuyển xa hơn về phía Bắc và đổ bộ vào đất liền nhanh hơn so với dự báo trước đó. Điều này làm giảm khoảng thời gian khối không khí ẩm nhiệt đới tập trung trên cùng một khu vực, qua đó hạn chế khả năng hình thành các dải mưa dông kéo dài - yếu tố thường làm gia tăng nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng.

Mặc dù bão Bavi không gây thiệt hại nghiêm trọng như lo ngại ban đầu, các cơ quan khí tượng Trung Quốc vẫn cảnh báo nguy cơ thiên tai trong mùa hè chưa kết thúc. Với dự báo số lượng bão nhiệt đới cao hơn mức trung bình và cường độ có thể mạnh hơn, các địa phương, đặc biệt tại khu vực ven biển phía Nam và phía Đông, được khuyến cáo tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống thiên tai, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và sẵn sàng ứng phó với các đợt mưa lớn, gió mạnh cũng như nguy cơ lũ quét và sạt lở đất có thể xảy ra trong thời gian tới.