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Bão Bavi càn quét Đông Á, Trung Quốc sơ tán 1,7 triệu dân
(VTC News) -
Cả nghìn chuyến bay bị hủy, hơn 1,7 triệu người tại Trung Quốc được sơ tán khẩn khi bão Bavi áp sát, dù bão đã suy yếu nhưng vẫn là mối đe dọa lớn.
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