Những câu chuyện lan tỏa những người thắp sáng niềm tin

(VTC News) -

Thông điệp ấy được khẳng định tại Lễ tổng kết và trao giải cuộc thi do Báo Thanh Niên và Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) phối hợp tổ chức ngày 24/7.

Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 50 năm thành lập EVNHCMC (07/8/1976 – 07/8/2026), đồng thời tôn vinh những thế hệ cán bộ, công nhân viên đã góp phần viết nên hành trình nửa thế kỷ "thắp sáng niềm tin" của ngành điện thành phố.

Hàng trăm câu chuyện lay động về người lao động ngành điện

Sau hơn ba tháng phát động (11/3 – 30/6/2026), cuộc thi nhận được 767 tác phẩm, gồm 528 bài viết và 239 ảnh đơn, album ảnh của các tác giả trên khắp cả nước. Người dự thi nhỏ tuổi nhất mới 12 tuổi, lớn tuổi nhất 84 tuổi, cho thấy sức hút của cuộc thi đối với nhiều thế hệ.

Ban tổ chức đã tuyển chọn 135 bài viết đăng tải trên các nền tảng của Báo Thanh Niên và lựa chọn những tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo. Các bài viết, hình ảnh và video về cuộc thi thu hút hơn 60 triệu lượt xem trên hệ sinh thái truyền thông của Báo Thanh Niên, góp phần lan tỏa hình ảnh người thợ điện và hành trình phát triển của EVNHCMC đến đông đảo công chúng.

Cá nhân đạt giải trong cuộc thi.

Điều làm nên thành công của cuộc thi không chỉ là số lượng tác phẩm hay sức lan tỏa truyền thông, mà còn ở giá trị nhân văn. Mỗi bài viết, mỗi bức ảnh đều giúp người đọc hiểu hơn những hy sinh thầm lặng phía sau dòng điện ổn định phục vụ hàng triệu người dân.

Con người là giá trị cốt lõi

Phát biểu tại lễ tổng kết, Tiến sĩ Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC, cho biết điều gây ấn tượng nhất là phần lớn tác giả không tập trung vào máy móc hay công nghệ mà dành ngòi bút và ống kính để khắc họa những kỹ sư, công nhân, nhân viên ngành điện đang ngày đêm âm thầm cống hiến.

Theo ông, mục tiêu của cuộc thi không chỉ là tìm kiếm những tác phẩm hay, mà còn khơi lại những giá trị đã làm nên bản sắc EVNHCMC suốt 50 năm qua: tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy, dấn thân, sáng tạo và vẻ đẹp nhân văn của người lao động.

Tiến sĩ Phạm Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC, phát biểu trong lễ trao giải.

Nhiều tác phẩm đoạt giải để lại dấu ấn sâu sắc như "Từ chiếc áo blouse trắng nghỉ hưu đến những chiếc áo cam đêm trắng đợi mưa", "Khách hàng đặc biệt của ngành điện" hay "Phía sau dòng điện không gián đoạn" là những hy sinh thầm lặng. Mỗi câu chuyện là một lát cắt chân thực về những đêm trắng ứng trực, những lần vượt mưa bão xử lý sự cố hay sự tận tâm trong phục vụ khách hàng.

Theo ông Phạm Quốc Bảo, phía sau sự ổn định của dòng điện là biết bao cống hiến thầm lặng của người lao động. Dù công nghệ phát triển, trí tuệ nhân tạo ngày càng hiện đại hay lưới điện ngày càng thông minh thì giá trị cốt lõi của ngành điện vẫn bắt đầu từ con người.

Chính những con người có trách nhiệm sẽ tạo nên doanh nghiệp có trách nhiệm; những con người tận tâm sẽ xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhân văn và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững.

Những khoảnh khắc chân thực

Không chỉ các bài viết, những tác phẩm ảnh cũng ghi lại nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc về người lao động ngành điện.

Theo nhiếp ảnh gia Nguyễn Công Thành, thành viên Ban giám khảo, 80 tác phẩm được trao giải và triển lãm đều bám sát chủ đề, phản ánh sinh động công việc của đội ngũ kỹ sư, công nhân trong thi công, sửa chữa, bảo trì lưới điện, vận hành trạm biến áp và phục vụ khách hàng.

Đó là ánh mắt tập trung khi xử lý sự cố, giọt mồ hôi giữa trưa nắng, bàn tay bám chặt dây an toàn trên cột điện hay nụ cười sau khi khôi phục dòng điện cho người dân. Chính những khoảnh khắc đời thường ấy đã tạo nên sức lay động, tôn vinh vẻ đẹp của lao động và tinh thần trách nhiệm của những người giữ sáng thành phố.

Dấu ấn 50 năm đồng hành cùng Thành phố

Lễ trao giải diễn ra trong thời điểm EVNHCMC chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thành lập. Nửa thế kỷ qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của TP.HCM, EVNHCMC không ngừng hiện đại hóa hệ thống điện, tiên phong chuyển đổi số và xây dựng lưới điện thông minh, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định cho đô thị lớn nhất cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng Biên tập Báo Thanh Niên, đồng Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, đánh giá đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng 50 năm thành lập EVNHCMC, đồng thời tạo diễn đàn để người dân bày tỏ sự ghi nhận đối với những đóng góp của ngành điện thành phố.

Theo ông, trải qua nửa thế kỷ, các thế hệ cán bộ ngành điện đã vượt qua nhiều khó khăn, không ngừng đổi mới, sáng tạo, góp phần quan trọng vào sự phát triển của TP.HCM với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.

Cuộc thi góp phần lan tỏa hình ảnh người thợ điện và hành trình phát triển của EVNHCMC đến đông đảo công chúng.

Ở góc độ Ban giám khảo, nhà thơ Lê Minh Quốc nhận xét mỗi tác phẩm đều thể hiện sự trân trọng và niềm tin dành cho ngành điện, phản ánh không chỉ sự đổi mới mạnh mẽ của EVNHCMC mà còn khẳng định vai trò của điện năng trong tiến trình hiện đại hóa đất nước.

Khép lại cuộc thi, điều còn đọng lại không chỉ là những giải thưởng mà là hàng trăm câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy và khát vọng cống hiến của những người làm điện.

Đúng vào dịp EVNHCMC tròn 50 năm hình thành và phát triển, cuộc thi đã góp phần khắc họa chân dung một doanh nghiệp không chỉ tiên phong về công nghệ và chuyển đổi số mà còn giàu truyền thống nhân văn.

Nửa thế kỷ qua, EVNHCMC không chỉ bảo đảm nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội mà còn bền bỉ vun đắp niềm tin của người dân. Đó cũng chính là nền tảng để Tổng công ty tiếp tục xây dựng hệ thống điện có độ tin cậy cao, vận hành an toàn, xanh, thông minh, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của TP.HCM trong giai đoạn mới.