Bắt giữ 2 gã thanh niên siết cổ tài xế ô tô để cướp tài sản

(VTC News) -

Chiều 27/7, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin việc Công an xã Ân Thi đấu tranh, truy bắt thành công 2 nghi phạm thực hiện vụ cướp tài sản của tài xế ô tô xảy ra trên địa bàn xã này.

Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 27/7, Tổ Phòng, chống tội phạm Công an xã Ân Thi bắt giữ thêm được Nguyễn Văn Quyết (sinh năm 2009, trú tại thôn Tri Lễ 1, xã Dân Hòa, TP Hà Nội) khi đang lẩn trốn tại nơi ở.

Cơ quan chức năng nhanh chóng truy bắt hai gã thanh niên thực hiện vụ cướp tài sản của tài xế ô tô tại xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: Công an Hưng Yên)

Trước đó, khoảng 22h45 ngày 25/7, Công an xã Ân Thi tiếp nhận tin báo của anh Lê Hoàng Anh (sinh năm 2000, trú tổ dân phố Phúc Lâm, phường Đường Hào, tỉnh Hưng Yên) về việc bị cướp tài sản.

Theo trình báo, khoảng 22h30 cùng ngày, anh Hoàng Anh đi ô tô mang biển kiểm soát 15H-180.XX chở hai nam thanh niên đi từ xã Kẻ Sặt, TP Hải Phòng về Hưng Yên.

Khi đi đến khu vực cánh đồng thuộc thôn Đỗ Xuyên, xã Ân Thi, hai thanh niên bất ngờ dùng dây sạc điện thoại siết cổ và sử dụng kéo nhọn để đe dọa, cướp đi 2 điện thoại di động gồm iPhone XS màu đen và iPhone 12 Pro Max màu đen cùng khoảng 2 triệu đồng tiền mặt. Sau khi gây án, cả 2 gã thanh niên nhanh chân bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ngay trong đêm, Công an xã Ân Thi khẩn trương báo cáo lãnh đạo, huy động lực lượng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét nóng trên các tuyến đường và địa bàn trọng điểm.

Sau gần hai giờ truy xét, đến khoảng 0h40 ngày 26/7, lực lượng Công an xã Ân Thi phát hiện, bắt giữ được Nguyễn Văn Tình (sinh năm 2003, trú thôn Nam Sơn, xã Nam Dương, tỉnh Bắc Ninh) khi đang bỏ trốn trên tuyến đường ĐT376, đoạn qua thôn Quang Vinh, xã Ân Thi. Kẻ còn lại lợi dụng địa hình đồng ruộng chạy thoát.

Khẩn trương điều tra, Công an xã Ân Thi xác định kẻ bỏ trốn là Nguyễn Văn Quyết (sinh năm 2009, trú thôn Tri Lễ 1, xã Dân Hòa, TP Hà Nội) nên đã bắt giữ thành công Quyết khi vừa trở về quê nhà.

Hiện vụ việc đã được chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.