Truy tìm kẻ đánh cụ ông bán vé số dạo ở Tây Ninh bất tỉnh rồi cướp tài sản

Ngày 15/6, Công an xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh (trước đây là huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) cho biết, đã trích xuất camera, xác nhận vụ việc và đang khẩn trương điều tra, làm rõ hành vi của nghi phạm.

Hình ảnh ghi lại cảnh nam thanh niên cụ ông bán vé số nằm ngủ trên vỉa hè. (Ảnh: Trích từ camera)

Theo hình ảnh ghi nhận, khoảng 1h ngày 13/6, ông N.V.H. (70 tuổi, bán vé số dạo, ngụ xã Thủ Thừa) đang nằm ngủ trên vỉa hè thì một thanh niên mặc áo thun trắng, quần ngắn, đi đến, nhặt cục đá lớn đập mạnh vào đầu nạn nhân.

Dù ông H. không thể chống trả nhưng đối tượng tiếp tục đá, đạp nhiều lần khiến nạn nhân bất động. Đối tượng sau đó lục túi ông H. lấy tài sản, gồm một xấp giấy được cho là tiền và vé số.

Khi ông H. cố gượng dậy, nghi phạm tiếp tục hành hung rồi bỏ trốn. Đến sáng 13/6, người dân phát hiện nạn nhân bị thương nặng, không thể tự ngồi dậy nên báo gia đình đưa đi điều trị.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Thủ Thừa đã trích xuất camera khu vực, xác định vụ việc có xảy ra và đang tập trung điều tra, truy tìm nghi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật. Hai ngày sau khi vụ việc xảy ra, đối tượng vẫn chưa bị bắt giữ.