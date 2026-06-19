(VTC News) -

Giá tiêu thế giới hôm nay 19/6

Giá tiêu mới nhất hôm nay 19/6 trên thị trường thế giới ghi nhận điều chỉnh giảm so với phiên liền trước. Cụ thể:

Theo dữ liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế (IPC), giá tiêu đen Indonesia hôm nay ở mức 7.175 USD/tấn, giảm khoảng 30 USD/tấn so với phiên trước.

Giá hồ tiêu đen ASTA 570 của Brazil giữ nguyên ở mức 5.850 USD/tấn, tiếp tục thấp nhất trong nhóm các nước xuất khẩu lớn.

Với thị trường tiêu trắng, giá tiêu trắng Indonesia hôm nay giảm khoảng 38 USD/tấn, xuống còn 9.260 USD/tấn.

Giá hồ tiêu Malaysia không thay đổi, với hồ tiêu đen ASTA ở mức 9.350 USD/tấn và hồ tiêu trắng ASTA ở mức 12.250 USD/tấn, cao nhất trên thị trường hiện nay.

Giá hồ tiêu xuất khẩu của Việt Nam cũng tiếp tục đi ngang. Hồ tiêu đen loại 500 g/l hôm nay ở mức 6.100 USD/tấn, loại 550 g/l ở mức 6.200 USD/tấn, trong khi hồ tiêu trắng ASTA duy trì ở mức 9.000 USD/tấn.

Giá tiêu hôm nay 19/6: Thế giới giảm, trong nước đi ngang. (Ảnh minh họa)

Bảng giá tiêu thế giới hôm nay

Nguồn cung Giá (USD/tấn) Chênh lệch (USD/tấn) Indonesia - Hồ tiêu đen 7.175 -30 Indonesia - Hồ tiêu trắng 9.260 -38 Brazil - Hồ tiêu đen ASTA 570 5.850 0 Malaysia - Hồ tiêu đen ASTA 9.350 0 Malaysia - Hồ tiêu trắng ASTA 12.250 0 Việt Nam - Hồ tiêu đen 500 g/l 6.100 0 Việt Nam - Hồ tiêu đen 550 g/l 6.200 0 Việt Nam - Hồ tiêu trắng ASTA 9.000 0

Giá tiêu trong nước hôm nay

Giá tiêu hôm nay 19/6 tại các vùng trồng trọng điểm giữ mức 138.000 - 140.500 đồng/kg, không thay đổi so với phiên liền trước. Cụ thể:

Đắk Lắk là địa phương có giá thu mua cao nhất ở mức 140.500 đồng/kg. Tiếp đến là Đắk Nông (tỉnh Lâm Đồng) với mức giá 140.000 đồng/kg.

Tại Gia Lai và Đồng Nai, giá tiêu phổ biến ở mức 138.000 đồng/kg, trong khi đó Bà Rịa - Vũng Tàu (TP.HCM) giữ ở mức 139.500 đồng/kg.

Bảng giá tiêu trong nước hôm nay 19/6

Thị trường (khu vực khảo sát) Giá thu mua ngày 19/6 (Đơn vị: VNĐ/kg) Đắk Lắk 140.500 Gia Lai 138.000 Đắk Nông 140.000 Bà Rịa – Vũng Tàu 139.500 Bình Phước 138.000 Đồng Nai 138.000

Nhận định thị trường

Theo nhiều dự báo, trong ngắn hạn, giá hồ tiêu có thể dao động quanh vùng 138.000 - 140.500 đồng/kg. Thị trường nhiều khả năng tiếp tục duy trì ổn định giữa các địa phương thay vì tăng hoặc giảm đồng loạt.

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tháng 5/2026, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam ước đạt 30.000 tấn, kim ngạch 196,7 triệu USD. Lũy kế 5 tháng đầu năm, ngành hàng này xuất khẩu khoảng 126.800 tấn, thu về 819,7 triệu USD, tăng 27% về lượng và tăng 18,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Thông tin từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam (VPSA), năm 2025, xuất khẩu hồ tiêu và gia vị của Việt Nam đạt hơn 2,1 tỷ USD, mức cao nhất từ trước đến nay.

Trong đó, Trung Đông và Nam Á đóng vai trò đặc biệt quan trọng khi Việt Nam hiện chiếm khoảng 60% lượng hồ tiêu nhập khẩu của khu vực Trung Đông.