Bắt giam người phụ nữ cắn công an, chặn đầu xe tải ăn vạ ở Thái Nguyên

(VTC News) -

Ngày 19/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Mạc Thị Thùy Linh (sinh năm 1996, trú tại xã Nam An Phụ, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Theo cơ quan công an, vào khoảng 17h28 ngày 17/6, Tổ công tác Cảnh sát trật tự thuộc Công an phường Phổ Yên (tỉnh Thái Nguyên) đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Lý Nam Đế.

Người phụ nữ có hành vi hành hung chiến sĩ công an (ảnh cắt từ clip)

Tại đây, tổ công tác phát hiện xe máy do Trần Việt T. (sinh năm 2003, trú tại xã Nam Sách, TP Hải Phòng) điều khiển, chở theo Mạc Thị Thùy Linh có hành vi vi phạm giao thông nên đã ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Trong quá trình lực lượng chức năng làm việc, Mạc Thị Thùy Linh không hợp tác mà liên tục dùng lời lẽ thách thức gay gắt. Đỉnh điểm, Linh nhiều lần dùng tay xô đẩy mạnh khiến một cán bộ trong tổ công tác ngã văng xuống mặt đường.

Để đảm bảo an toàn và giải quyết vụ việc, tổ công tác đã đưa T. và Linh vào trụ sở Hạt kiểm lâm Phổ Yên (cũ) gần đó để làm việc. Tuy nhiên, người phụ nữ này tiếp tục chống đối bằng cách lao ra giữa đường, đứng chặn ngay trước đầu một chiếc xe tải đang di chuyển theo hướng Vạn Xuân đi Quốc lộ 3, gây ách tắc giao thông cục bộ và đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính mình lẫn người đi đường.

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, tổ công tác áp sát để khống chế Linh. Trong lúc khống chế, đối tượng này đã cắn mạnh vào bắp tay một cán bộ công an phường. Chưa dừng lại ở đó, khi được đưa vào phòng làm việc của Hạt kiểm lâm, Linh liên tục chửi bới, nhổ nước bọt và dùng vũ lực tấn công, gây thương tích cho các cán bộ, chiến sĩ trong tổ công tác.

Trước hành vi hung hãn, coi thường pháp luật của đối tượng, Công an phường Phổ Yên đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Mạc Thị Thùy Linh.

Mạc Thị Thùy Linh bị bắt để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ". (Ảnh cắt từ clip).

Sau khi hoàn thiện các thủ tục ban đầu, Công an phường Phổ Yên đã bàn giao đối tượng Linh cùng hồ sơ vụ việc cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên để thụ lý theo thẩm quyền.

Tại Cơ quan điều tra, Linh đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Được biết, theo hồ sơ lý lịch từ cơ quan chức năng, Mạc Thị Thùy Linh là đối tượng đã có tiền án. Cụ thể, vào năm 2016, Linh từng bị Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) tuyên phạt 12 tháng tù giam về tội “Môi giới mại dâm”.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.