Chủ tịch tỉnh phải cam kết bằng văn bản về tiến độ trường nội trú vùng biên

(VTC News) -

Sáng 19/6, phát biểu kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới với 22 địa phương, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ghi nhận sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai chương trình xây dựng trường học tại các xã biên giới.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu.

"Đây không chỉ là dự án xây dựng trường học mà còn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là công trình của niềm tin, của an sinh xã hội, góp phần củng cố quốc phòng, an ninh và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng, cơ chế đặc thù đã có, chính sách dành cho nhà trường và học sinh đã được ban hành, nguồn vốn xây dựng cơ bản đã được bố trí. Vì vậy, các địa phương không được viện dẫn những khó khăn chung để trì hoãn tiến độ và trách nhiệm hoàn thành công trình thuộc về người đứng đầu địa phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu bảo đảm đồng thời các mục tiêu về tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư; tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Các địa phương phải chủ động chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học để khi công trình hoàn thành có thể đưa vào vận hành ngay. Tinh thần là khánh thành trường gắn với tổ chức khai giảng năm học mới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ, ngành liên quan thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, bảo đảm tất cả các trường phải vận hành trước ngày 30/8; không để xảy ra tình trạng trường học đã khánh thành nhưng chưa đủ điều kiện tổ chức dạy và học.

Đối với các địa phương, lãnh đạo Chính phủ đề nghị bí thư tỉnh ủy phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; bám sát công trường, bám sát từng dự án. Mỗi công trình phải có báo cáo tiến độ hằng ngày, hằng tuần; các khó khăn, vướng mắc phát sinh phải được xử lý ngay.

"Chủ tịch UBND các tỉnh có cam kết bằng văn bản về tiến độ hoàn thành dự án, gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 22/6. Đây là cam kết chính trị, thể hiện trách nhiệm của địa phương trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân", Phó Thủ tướng yêu cầu.

Với 6 trường chậm tiến độ và 29 trường có nguy cơ chậm tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu tăng cường giám sát, báo cáo 3 ngày một lần để kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Theo báo cáo tại phiên họp, tính đến tháng 6, toàn quốc đã khởi công xây dựng 229 trường/tổng số 248 xã, phường biên giới thuộc 21/22 tỉnh, thành phố biên giới.

Về tiến độ, tính đến ngày 15/6, 108 trường đã khởi công năm 2025, trong đó, 8 trường sử dụng ngân sách địa phương và 100 trường sử dụng ngân sách Trung ương. Hiện nay, chỉ có 1/108 trường đã hoàn thành và đưa vào hoạt động, 107 trường còn lại đang được đẩy mạnh thi công.

Đối với 100 trường đầu tư sử dụng ngân sách trung ương, 11 trường đang thi công phần hoàn thiện (vượt tiến độ); 54 trường đã thi công xong phần thô (bảo đảm tiến độ); 29 trường đang tập trung thi công tầng 3 phần thân; chuẩn bị chuyển bước thi công phần hoàn thiện (nguy cơ chậm tiến độ); 6 trường chậm tiến độ.

Trong các trường khởi công năm 2026, tính đến ngày 19/3, đã đồng loạt khởi công 121 trường thuộc 17 tỉnh, thành phố.

Bộ Giáo dục và Đào tạo và các địa phương cho biết nguyên nhân chính gây chậm tiến độ, làm phát sinh tổng mức đầu tư là do khó khăn về điều kiện địa hình, địa chất, thời tiết; không có đủ vật liệu xây dựng và nhân lực thi công.

Trong khi đó, giá nguyên, nhiên, vật liệu và nhân công biến động mạnh, tăng cao... Bên cạnh đó, một số địa phương còn lúng túng trong tổ chức thực hiện; chưa sâu sát, quyết liệt, quyết tâm; công tác chỉ đạo, lãnh đạo, tổ chức thực hiện còn chậm.