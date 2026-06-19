'AI Thực chiến' mùa 2 nâng cấp thành gameshow, giải thưởng cao nhất 1 tỷ đồng

(VTC News) -

Sau thành công của mùa giải đầu tiên, cuộc thi AI Thực chiến 2026 trở lại với quy mô lớn hơn, hình thức thi đấu mới trên sóng truyền hình. Chương trình được kỳ vọng trở thành bệ phóng cho thế hệ nhân tài trí tuệ nhân tạo (AI) mới của Việt Nam.

Cuộc thi do Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Trung tâm Dữ liệu Quốc gia (NDC) và Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia (NDA) phối hợp triển khai.

Mùa đầu tiên của "AI Thực chiến" đã tạo dấu ấn mạnh mẽ, quy tụ gần 400 đội thi.

Mùa đầu tiên của "AI Thực chiến" tạo dấu ấn mạnh mẽ khi thu hút hơn 10 triệu lượt theo dõi trực tiếp trên các kênh truyền hình cùng hàng triệu lượt tương tác trên nền tảng số. Cuộc thi quy tụ gần 400 đội thi đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ trên cả nước, góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng AI Việt Nam.

Bước sang mùa giải 2026, ban tổ chức đặt mục tiêu không chỉ phát hiện tài năng mà còn đào tạo đội ngũ kỹ sư AI có năng lực thực chiến, làm chủ công nghệ lõi và phát triển các sản phẩm phục vụ cộng đồng.

Điểm mới nổi bật của mùa giải năm nay là việc nâng cấp cuộc thi thành một gameshow truyền hình phát sóng trên VTV. Các đội thi, mỗi đội tối đa 3 thành viên, sẽ trải qua nhiều vòng đấu với độ khó tăng dần, từ kiểm tra kiến thức nền tảng đến giải quyết các bài toán thực tiễn bằng công nghệ AI.

Không chỉ tập trung vào thi đấu, chương trình còn tăng cường hoạt động huấn luyện chuyên sâu trước và trong các vòng thi. Các mentor, chuyên gia AI trong nước và quốc tế sẽ trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh hoàn thiện kỹ năng, tư duy công nghệ và khả năng triển khai sản phẩm thực tế.

Đại diện VTV cho biết thành công của hệ thống thi đấu hoàn toàn tự động do người Việt làm chủ ở mùa giải trước đã chứng minh tiềm năng lớn của cộng đồng công nghệ trong nước. Vì vậy, mùa giải mới được xây dựng theo định hướng đưa AI đến gần công chúng hơn thông qua hình thức truyền hình đại chúng, góp phần lan tỏa khát vọng làm chủ công nghệ "Made in Vietnam".

Chương trình "AI Thực chiến" mùa 2 chính thức được khởi động vào chiều 19/6.

Theo kế hoạch, vòng sơ loại sẽ diễn ra trong tháng 7/2026, tiếp đó là vòng chung khảo vào tháng 8 và bán kết từ tháng 9 đến tháng 10. Chung kết dự kiến tổ chức trong hai tháng cuối năm 2026. Gala trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp vào tháng 1/2027.

Năm nay, giải thưởng cao nhất gồm 1 tỷ đồng tiền mặt cùng học bổng hoặc khoản đầu tư trị giá 1 triệu USD. Ngoài giải nhất, cuộc thi còn có một giải nhì, hai giải ba và nhiều giải phụ dành cho các hạng mục như ứng dụng dữ liệu xuất sắc, startup AI tiềm năng, ý tưởng nổi bật và ứng dụng AI sáng tạo.

Ở mùa giải đầu tiên, đội vô địch đã nhận giải thưởng 1 tỷ đồng cùng học bổng quốc tế trị giá 1 triệu USD.