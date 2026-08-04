LOTTE MART Tây Ninh nối dài ưu đãi sau khai trương, giảm giá đến 50%

(VTC News) -

Nhằm tri ân khách hàng, LOTTE MART Tây Ninh triển khai chương trình “Cảm ơn khách hàng” đến hết ngày 11/8 với ưu đãi trên nhiều ngành hàng, từ thực phẩm tươi sống, đồ uống đến hóa mỹ phẩm và hàng tiêu dùng.

Trong 3 tuần đầu sau khai trương, LOTTE MART Tây Ninh ghi nhận đông đảo khách hàng đăng ký thành viên. Khách hàng thành viên mới được tặng 15.000 điểm và giảm đến 30.000 đồng cho đơn hàng online đầu tiên đến hết ngày 30/9/2026 trên ứng dụng LOTTE MART.

Bên cạnh chương trình “Cảm ơn khách hàng”, LOTTE MART Tây Ninh còn dành ưu đãi độc quyền cho khách hàng thành viên, với mức giảm đến 48% cùng các chương trình mua 1 tặng 1 trên nhiều nhóm sản phẩm.

Đáng chú ý, khách hàng thành viên mua sắm vào L-Day (ngày 9), Premium Day (ngày 19 hằng tháng) và Fresh Day (thứ Ba hằng tuần) được nhân 5 điểm tích lũy, tối đa 250.000 điểm/thành viên/ngày, gia tăng thêm quyền lợi trong mỗi lần mua sắm.

Với mô hình tích hợp mua sắm, ẩm thực và giải trí trong không gian hiện đại, LOTTE MART Tây Ninh bước đầu nhận được sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng địa phương. Trong thời gian tới, nhà bán lẻ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới trở thành điểm đến mua sắm, vui chơi giải trí yêu thích của các gia đình tại Tây Ninh.