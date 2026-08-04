(VTC News) -

UBND TP.HCM đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ chi phí học bơi và chi phí vận chuyển, phục vụ tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh, học viên trên địa bàn.

Theo dự thảo Nghị quyết, chính sách hỗ trợ kinh phí học bơi này áp dụng cho tất cả học sinh các cấp học; học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên công lập và ngoài công lập, chưa đạt yêu cầu về kỹ năng bơi an toàn theo kết quả kiểm tra, đánh giá đầu vào. Điều kiện là học sinh, học viên tự nguyện đăng ký tham gia khóa học.

Theo đề xuất, mỗi người học sẽ được hỗ trợ 1 lần, tương ứng 1 khóa học bơi, áp dụng trong toàn bộ thời gian theo học chương trình giáo dục phổ thông hoặc chương trình giáo dục thường xuyên các cấp. Ngay cả học sinh chuyển trường, chuyển cấp học hoặc chuyển giữa chương trình cũng được hỗ trợ.

TP.HCM dự kiến cấp cho mỗi học sinh hơn 1 triệu đồng để học bơi bao gồm chi phí học và chi phí vận chuyển. (Ảnh minh họa)

Mỗi khóa học bơi được hỗ trợ tối đa 16 buổi, gồm 15 buổi học và 1 buổi kiểm tra, đánh giá cuối khóa. Mỗi buổi học bơi có thời lượng tối thiểu 60 phút.

Theo tính toán, chi phí này đảm bảo gồm chi phí địa điểm dạy bơi; chi phí giáo viên, huấn luyện viên, nhân viên cứu hộ; chi phí kiểm tra, đánh giá đầu vào và kiểm tra, đánh giá cuối khóa; không bao gồm trang phục bơi và vật dụng cá nhân của người học.

Với các cơ sở giáo dục không có đủ điều kiện tổ chức dạy bơi tại chỗ sẽ được hỗ trợ chi phí vận chuyển tập trung đưa, đón người học từ cơ sở giáo dục đến địa điểm học bơi và ngược lại. Phí vận chuyển được hỗ trợ tối đa 20.000 đồng/người học/buổi (gồm lượt đi và lượt về), tương đương 320.000 đồng cho toàn khóa học.

Trường hợp người học chưa đạt yêu cầu về kỹ năng bơi an toàn sau khi kết thúc khóa học đã được hỗ trợ, việc tham gia khóa học tiếp theo người học phải tự bảo đảm kinh phí.

Theo Sở Giáo dục TP.HCM, tỷ lệ học sinh, học viên của Thành phố chưa biết bơi đang ở mức cao.

Tính đến tháng 7/2026, toàn TP.HCM có 1.651 cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, với tổng số học sinh, học viên là 2.110.629 em. Trong số này, có đến 1.254.761 em chưa biết bơi, chiếm khoảng 59,45%.

Nhóm cần ưu tiên là học sinh tiểu học hiện có đến 75,34% học sinh chưa biết bơi.

Hiện TP.HCM đang có 1.651 cơ sở giáo dục các cấp, trong đó có 182 cơ sở có hồ bơi.

Thành phố dự kiến kinh phí trong 3 năm đầu thực hiện chương trình hỗ trợ học sinh học bơi, với khoảng 1.560,53 tỷ đồng.

Trong đó, năm học 2026 - 2027, nếu 100% số học sinh, học viên chưa biết bơi tham gia học, thì tổng kinh phí hỗ trợ tối đa hơn 1.199 tỷ đồng, bao gồm 878,33 tỷ đồng chi phí học bơi và 321,22 tỷ đồng chi phí vận chuyển.

Năm học 2027 - 2028, sẽ có khoảng 188.800 học sinh tham gia học, kinh phí hỗ trợ là 180,49 tỷ đồng và năm học 2028 - 2029 cũng có khoảng 188.800 học sinh học bơi theo chương trình, kinh phí hỗ trợ 180,49 tỷ đồng.