Link xem trực tiếp Myanmar vs Lào 17h ngày 4/8, giải ASEAN Cup 2026

(VTC News) -

Trận Myanmar vs Lào diễn ra lúc 17h ngày 4/8 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Thuwunna (Myanmar), thuộc khuôn khổ bảng B giải ASEAN Cup 2026. Khán giả có thể theo dõi trận đấu giữa Myanmar vs Lào trên các nền tảng truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ lịch thi đấu, diễn biến, tỷ số trận đấu giữa Myanmar vs Lào nhanh nhất.

Xem trực tiếp bóng đá Myanmar vs Lào trên kênh nào?

Trận Myanmar vs Lào được phát sóng trực tiếp trên hệ thống của FPT Play (gồm website FPTplay.vn, ứng dụng FPT Play và kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”). Bên cạnh đó, VTV phát sóng trận đấu trên các kênh thể thao cùng nền tảng VTVgo. TV360 cũng sở hữu bản quyền phát sóng đầy đủ các trận đấu của ASEAN Cup 2026.

Khán giả xem trực tiếp Myanmar vs Lào trên điện thoại hoặc máy tính có thể tải ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập trực tiếp website của các hệ thống truyền hình trực tuyến FPT Play, TV360, VTV Go.

Trận đấu giữa Myanmar vs Lào được chiếu trực tiếp trên FPT Play.

Link xem trực tiếp Myanmar vs Lào hôm nay

Link xem trực tiếp Myanmar vs Lào được cập nhật trên nền tảng phát sóng chính thức FPT Play. Khán giả nên theo dõi trận đấu qua các kênh hợp pháp để bảo đảm chất lượng hình ảnh, âm thanh và bình luận tiếng Việt.

Link FPT Play trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trận Myanmar vs Lào (copy và dán vào trình duyệt web): https://fptplay.vn/su-kien/myanmar-lao-6a696a26498f704da63a1da5

Khán giả có thể xem trực tiếp bóng đá ASEAN Cup 2026 trên điện thoại bằng cách ứng dụng trên App Store, Google Play hoặc truy cập website FPT Play trên máy tính, đăng nhập (hoặc tạo mới) tài khoản. Toàn bộ các trận đấu cũng được phát sóng miễn phí trên kênh YouTube “FPT Bóng đá Việt”.

Thông tin trận Myanmar vs Lào

Đội tuyển Lào bước vào chuyến làm khách trên sân Myanmar trong bối cảnh không còn mục tiêu khi đã chính thức bị loại sau vòng bảng ASEAN Cup 2026. Ba thất bại liên tiếp khiến đội Lào không còn cơ hội cạnh tranh suất vào bán kết và chỉ còn thi đấu để khép lại giải đấu bằng một màn trình diễn tích cực.

Ở chiều ngược lại, Myanmar vẫn nắm quyền tự quyết trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Nếu giành trọn 3 điểm trước Lào, đội chủ nhà sẽ có lợi thế lớn trước lượt trận cuối. Với điểm tựa sân nhà cùng thành tích đối đầu vượt trội, thầy trò HLV Myanmar được đánh giá cao hơn hẳn.

Về lực lượng, Myanmar gần như có đầy đủ những quân bài tốt nhất. Các trụ cột đang thi đấu ở nước ngoài như Maung Maung Lwin, Than Paing, Kyaw Min Oo và Hein Phyo Win đều sẵn sàng góp mặt, mang đến sự vượt trội cả về kinh nghiệm lẫn chất lượng đội hình.

Trong khi đó, Lào trải qua chiến dịch đáng quên khi lần lượt thất bại 0-5 trước Thái Lan, 0-4 trước Malaysia và 1-4 trước Philippines. Sau ba lượt trận, họ mới ghi được một bàn thắng nhưng đã phải nhận tới 13 bàn thua, trở thành đội được đánh giá là có hàng phòng ngự kém nhất bảng.