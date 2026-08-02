HLV Kim Sang-sik đọc bài Indonesia, thừa nhận tuyển Việt Nam chịu áp lực

(VTC News) -

“Chúng tôi đến đây không phải tìm kiếm một điểm mà là để giành trọn ba điểm”, huấn luyện viên Kim Sang-sik trả lời họp báo trước trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam. Theo lịch thi đấu ASEAN Cup 2026, đội tuyển Việt Nam đấu với Indonesia trên sân khách lúc 20h30 ngày mai (3/8).

Sau trận hòa 0-0 thất vọng trước Singapore, đội tuyển Việt Nam buộc phải thắng Indonesia để nắm quyền tự quyết trong tay trước lượt trận cuối cùng. Ông Kim Sang-sik nhấn mạnh quyết tâm giành 3 điểm ở trận đấu này.

HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Kim Sang-sik.

Nhắc lại trận đấu vừa qua, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: “Ở trận đấu trước Singapore, dù tạo ra nhiều cơ hội nhưng đội tuyển Việt Nam không thể giành chiến thắng, đó là một điều đáng tiếc. Nếu thắng, việc lên kế hoạch cho chuyến làm khách trước Indonesia sẽ dễ dàng hơn. Việc hòa Singapore khiến chúng tôi chịu áp lực.

Dù vậy, các cầu thủ đang chuẩn bị rất tốt. Toàn đội muốn giải tỏa sự tiếc nuối đó bằng một màn trình diễn tốt vào ngày mai. Về địa điểm thi đấu, đây là lần đầu tiên chúng tôi tới thành phố này nên chưa thể đánh giá nhiều về mặt sân. Về thời tiết thì khá tương đồng với Việt Nam nên không ảnh hưởng quá nhiều đến điều kiện thi đấu của toàn đội”.

Theo HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam, các học trò ở hàng thủ đã chơi tốt khi chưa thủng lưới bàn nào sau hai trận đầu tiên và họ đang tự tin vào năng lực của mình. Đội tuyển Việt Nam đề cao yếu tố tập thể và gắn kết thay vì một cá nhân. Dù vậy, ông Kim Sang-sik dành sự tôn trọng cho Indonesia - đối thủ được xem là ứng viên vô địch của ASEAN Cup 2026.

“Chúng tôi hiểu cách họ vận hành lối chơi và đưa ra phương án đối phó sau quá trình phân tích các trận đấu của họ. Về mặt tấn công, Indonesia có tiền đạo Mitchell Baker tận dụng thể hình rất tốt trong các tình huống không chiến, cùng với Thom Haye sở hữu những đường chuyền quyết định rất hay.

Ở khâu phòng ngự, họ chơi áp sát và chuyển trạng thái nhanh khiến đối thủ gặp nhiều khó khăn. Nhưng tôi hoàn toàn yên tâm vì phía sau chúng tôi luôn có một thủ môn xuất sắc như Patrik Lê Giang. Ban huấn luyện và các cầu thủ đã mổ xẻ qua video để tìm giải pháp khắc phục điểm yếu này. Ngày mai chúng tôi sẽ có những phương án chiến thuật mới và tôi rất mong chờ vào trận đấu”, ông Kim nói.